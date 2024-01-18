Аналітичний центр «Вибір Країни» провів дослідження уподобань українських споживачів

Рейтинги стають важливими для українців. За останні 2 роки кількість пошукових запитів «відгуки», «рейтинги», «порівняння товарів» зросла на 30%. Українські компанії, щоб виділитися на ринку, використовують стратегічні інструменти, такі як незалежна оцінка з маркуванням від Аналітичного центру «Вибір Країни». Ці фактори стимулюють підвищення якості продуктів та сервісу, відповідність високим стандартам, на які українці заслуговують.

Основні аспекти дослідження

Експерти Аналітичного центру «Вибір Країни» проводять дослідження у всіх сферах економіки за власної ініціативи та авторською технологією «Споживчих уподобань».

Компанії не подають заявки, незалежний аудит проводиться конфіденційно. Тобто номінанти не знають, що їх перевіряють і не можуть вплинути на результати. Експерти центру повідомляють переможців вже про готові результати.

Вплив маркування «Вибір Країни» на свідомість споживачів

Коли клієнт бачить, що компанія отримала визнання незалежних авторитетних експертів, він відчуває впевненість у власному виборі товару або послуги.

Маркування особливо ефективне, коли споживач розглядає компанії, які, на перший погляд, максимально схожі, і шукає додатковий фактор для прийняття рішення. Медаль виступає як психологічний «гачок», що привертає увагу та сприяє вибору.

Чому українці орієнтуються на маркування?

«Ефективне використання часу — важливий пріоритет для сучасної людини. Відзнака «Вибір Країни» сприяє економії часу споживачів, адже її наявність у компанії — багатослівна, і свідчить, що компанії можна довіряти, вона перевірена, її обирають», — зазначає Марина Пєтухова, керівник Департаменту аналітики та маркетингу Аналітичного центру «Вибір Країни».

Кожна компанія, що має знак «Вибір Країни», пройшла перевірку за критеріями, які впливають на споживацький вибір товарів та послуг:

оцінка якості обслуговування «Таємного покупця» (25%);

аналіз продукту (товару або послуги): цінової політики, асортименту тощо (25%);

клієнтоорієнтованість (15%);

онлайн-популярність, репутація, відгуки (15%);

оцінка зручності та інформативності сайту, соціальних мереж (10%);

масштаби і географія роботи тощо (10%).

Масштаби дослідження

Понад 30 аналітиків щороку досліджує 2000+ сфер, перевіряє 9000+ компаній.

Дослідження охоплює максимум сфер ринку: виробництво харчових продуктів, непродовольчих товарів широкого вжитку, онлайн-послуги, освітні проєкти, клініки, інтернет-магазини, послуги та виробництво обладнання для та B2B, IT-рішення, рекламні агенції тощо.

В одній категорії раз на рік маркуванням відзначається лише одна компанія. Важливо зазначити, що маркування можна отримати виключно на основі аналітики, стати номінантом за членський внесок неможливо.

«Саме тому нашій аналітиці довіряє бізнес-спільнота від локальних представників (Доставка піци року в м. Київ PIZZA HOUSE, Студія авторського масажу у м. Львів De massage, Інтернет-магазин овочів та фруктів у м. Київ FRUIT TIME) до компаній національного масштабу: Мережа аптек «Подорожник», Ритейлер року «Цитрус», Макаронні вироби «Ла паста», Мережа супермаркетів «Ашан», Тонометри ProMedica, Виробник косметологічного обладнання BEAUTY LUX, Українська CRM-система SalesDrive тощо», — зазначає Руслан Лірник, генеральний директор Аналітичного центру «Вибір Країни».