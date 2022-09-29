"Байер" обеспечит украинские больницы препаратом для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Международная компания, работающая в сферах здравоохранения и сельского хозяйства, "Байер" в течение года (до сентября 2023-го) будет бесплатно предоставлять пациентам стационаров государственных и коммунальных учреждений здравоохранения препараты собственного производства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба компании.

Для этой инициативы "Байер" обеспечит ввоз на территорию Украины около 65 тыс упаковок препарата на общую сумму ориентировочно 3,4 млн евро.

Кроме этого компания добавляет свои лекарственные средства в программу "Доступные лекарства", а также решила снизить стоимость отдельных препаратов, которые централизованно закупаются за средства государственного бюджета.

"Около 30 тысяч пациентов в стационарах Украины ежегодно нуждаются в антикоагулянтной терапии" - рассказал генеральный директор компании "Байер" в Украине Оливер Гирлихс.

Он добавил, что компания также планирует обеспечить препаратом Вентавис пациентов с легочной гипертензией.

"Без специфической терапии болезнь быстро прогрессирует и опасна для жизни", — пояснил Гирлихс.

Отметим также, что компания создала фонд поддержки и выделила пособия на сумму более 14 млн евро для Украины и украинцев, в том числе препараты для лечения онкологических заболеваний и антибиотики.