"Байєр" забезпечить українські лікарні препаратом для лікування серцево-судинних захворювань

Міжнародна компанія, що працює у сферах охорони здоров'я та сільського господарства, "Байєр" протягом року (до вересня 2023-го) безкоштовно надаватиме пацієнтам стаціонарів державних та комунальних закладів охорони здоров’я препарати власного виробництва для лікування серцево-судинних захворювань.

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Про це 29 вересня повідомила пресслужба компанії.

Для цієї ініціативи "Байєр" забезпечить ввезення на територію України близько 65 тис упаковок препарату на загальну суму орієнтовно 3,4 млн євро.

Крім цього компанія, додає свої лікарські засоби до програми "Доступні ліки", а також вирішила знизити вартість окремих препаратів, що централізовано закуповуються за кошти державного бюджету.

"Близько 30 тисяч пацієнтів у стаціонарах України щорічно потребують антикоагулянтної терапії. Лікарський засіб Ксарелто виробництва компанії "Байєр" є одним із найбільш використовуваних для лікування ішемічної хвороби серця, тромбозу глибоких вен та тромбоемболії легеневої артерії, при профілактиці інсульту в пацієнтів з фібриляцією передсердь", — розповів генеральний директор компанії "Байєр" в Україні Олівер Гірліхс.

Він додав, що компанія також планує забезпечити препаратом Вентавіс пацієнтів з легеневою гіпертензією.

"Без специфічної терапії хвороба швидко прогресує і є небезпечною для життя", — пояснив Гірліхс.

Зазначимо також, що компанія створила фонд підтримки та виділила допомоги на суму понад 14 млн євро для України та українців, у тому числі препарати для лікування онкологічних захворювань та антибіотики.