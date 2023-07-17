Бентли ради помощи больницам: бизнесмен Денис Парамонов отдает любимый автомобиль на благотворительность

Украинский меценат Денис Парамонов отдает свой любимый автомобиль Бентли на благотворительность для помощи больницам. На примере такого нестандартного шага он хочет показать, что каждый украинец может помочь врачам и медучреждениям.

Об этом идет речь на сайте благотворительного фонда Дениса Парамонова.

По словам мецената, украинские врачи работают сверхурочно, и очень часто на грани своих возможностей. Поэтому медицинские учреждения и их работники нуждаются в максимальном внимании от общества.

«Наш фонд пытается облегчить их труд. Каждый день вместе с партнерами мы ведем переговоры, покупаем необходимое оборудование, расходные материалы, доставляем в медицинские учреждения. Благодаря этим усилиям в Краматорской клинике появился МРТ аппарат, а Киевскому Институту сердца, где буквально на днях была проведена пересадка сердца 6-летней девочке, передано дорогостоящее оснащение», – подчеркнул Денис Парамонов.

Всего помощь Фонда получили 60 больниц из 10 областей Украины, но, по мнению мецената, нужно искать нестандартные шаги, чтобы увеличивать масштабы помощи медучреждениям.

«Мы потратили много собственных средств, но вместе с вами, с вашей поддержкой, я уверен, мы сможем еще больше и быстрее. Именно поэтому я очень хочу, чтобы вы присоединились к благотворительной миссии, поддержали наше начинание, внесли свой вклад в благородное дело», – говорит Денис Парамонов.

В этой связи меценат решил отдать свой любимый автомобиль Бентли на благотворительность, чтобы привлечь еще больше людей к помощи больницам. Элитный автомобиль получит победитель розыгрыша, который состоится 30 июля в день 3-летия Фонда Дениса Парамонова.

Для того чтобы принять участие в акции, стартующей 17 июля, нужно задонатить на специальный счет не менее 500 гривен. Все собранные средства будут направлены на помощь больницам. Количество донатов по 500 гривен неограничено и чем их больше – тем выше шансы одного из участников уехать домой на Бентли.

Подробности розыгрыша: https://paramonovfund.com.ua/bentley/

Внести вклад: https://pb.ua/short?2ZLBW

Напомним, недавно Фонд Дениса Парамонова предоставил новую мебель для обустройства комнат отдыха станции скорой помощи в Богодухове Харьковской области.

Кроме этого, при содействии Фонда в одной из больниц Донецкой области появился единственный в регионе МРТ-аппарат, что позволило быстро и качественно проводить диагностику пациентов. Всего с начала года Фонд уже оснащен более 60 медицинских учреждений из 10 областей Украины.