Бентлі заради допомоги лікарням: бізнесмен Денис Парамонов віддає улюблену автівку на благодійність

Український меценат Денис Парамонов віддає свій улюблений автомобіль Бентлі на благодійність заради допомоги лікарням. На прикладі такого нестандартного кроку він хоче показати, що кожен українець може чимось допомогти лікарям та медзакладам

Про це йдеться на сайті благодійного фонду Дениса Парамонова.

За словами мецената, українські лікарі наразі працюють понаднормово, і дуже часто на межі своїх можливостей. Тому медичні заклади та їхні працівники потребують максимальної уваги від суспільства.

«Наш фонд намагається полегшити їх труд. Кожен день разом з партнерами ми ведемо перемовини, купуємо необхідне обладнання, розхідні матеріали, доставляємо його в медичні заклади. Завдяки цим зусиллям в Краматорській клініці з’явився МРТ апарат, а Київському Інституту серця, де буквально на днях було проведено пересадку серця 6-річній дівчинці, передано дороговартісне оснащення», – підкреслив Денис Парамонов.

Загалом допомогу Фонду отримали 60 лікарень з 10 областей України, але на думку мецената потрібно шукати нестандартні кроки, щоб збільшувати масштаби допомоги медзакладам.

«Ми витратили багато власних коштів, але разом з вами, з вашою підтримкою, я певен, ми зможемо ще більше і ще швидше. Саме тому я дуже хочу, щоб ви долучилися до благодійної місії, підтримали наше починання, зробили свій внесок в благородну справу», – каже Денис Парамонов.

У зв’язку з цим меценат вирішив віддати свій улюблений автомобіль Бентлі на благодійність, щоб залучити ще більше людей до допомоги лікарням. Елітну автівку отримає переможець розіграшу, що відбудеться 30 липня в день 3-річчя Фонду Дениса Парамонова.

Для того, щоб взяти участь в акції, що стартує 17 липня, потрібно задонатити на спеціальний рахунок не менше 500 гривень. Усі зібрані кошти будуть направлені на допомогу лікарням. Кількість донатів по 500 гривень необмежена і чим їх більше – тим вищі шанси одного з учасників поїхати додому на Бентлі.

Подробиці розіграшу: https://paramonovfund.com.ua/bentley/

Зробити внесок: https://pb.ua/short?2ZLBW

Нагадаємо, нещодавно Фонд Дениса Парамонова надав нові меблі для облаштування кімнат відпочинку станції швидкої допомоги у Богодухові на Харківщині.

Крім цього, за сприяння Фонду в одній з лікарень на Донеччині з’явився єдиний в регіоні МРТ-апарат, що дозволило швидко та якісно проводити діагностику пацієнтів. Загалом з початку року Фондом вже оснащено понад 60 медичних закладів з 10 областей України.