БФ “Майбутнє – дітям” поддержал проведение “Олимпийского дня – 2022” в пострадавшем от оккупации Гостомеле

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua





В пострадавшем от российской агрессии Гостомеле состоялось спортивное мероприятие "Олимпийский день - 2022", в котором приняли участие более 200 детей города. Мероприятие прошло под руководством Национального комитета Украины в Киевской области в партнерстве с Благотворительным фондом "Майбутнє – дітям".

“Для нас очень важна поддержка детского спорта. Это было первое в ряде подобное событие в Киевской области, реализованное в совместном партнерстве Фонда с НОК Украины в Киевской области. В дальнейшем такие Олимпийские дни мы планируем поддерживать и в других городах области, – рассказал предприниматель и меценат Благотворительного фонда «Будущее - детям» Анатолий Бойко.

– Кроме того, сейчас мы занимаемся поддержкой еще одного масштабного спортивного проекта – лагеря для украинских молодых спортсменов, который проходит в Греции. Туда на учебно-тренировочный сбор и участие в турнире уже прибыла первая группа из 100 детей из Ирпеня и других пострадавших от боевых действий регионов”.

В рамках Олимпийского дня - 2022 в Гостомеле состоялись показательные выступления спортсменов, секции которых популяризируются в городе: футбол, волейбол, баскетбол, бокс, дзюдо, хортинг, художественная гимнастика, тяжелая атлетика и тхэквондо. Кроме этого, к мероприятию присоединились кинологи и дрессированные полицейские собаки.

Также для юных спортсменов был организован "Чат с чемпионом", к которому в онлайн режиме присоединилась польская конькобежка Луиза Злотковска. Дети также имели возможность пообщаться с выдающимися украинскими спортсменами и олимпийцами, среди которых Валерий Андрейцев, Наталья Пигида, Анна Лысенко, Дарья Михайлова и Владимир Матвийчук. Во время выступления организаторы мероприятия вручили на нужды Гостомельской громады боксерские перчатки, груши и мячи для занятий футболом, волейболом и баскетболом.

Напомним, в июне в Нижнебыстровскую гимназию, которую опекает БФ “Майбутнє – дітям”, из зоны, приближенной к боевым действиям, прибыло еще 37 детей-воспитанников учебно-реабилитационных центров Черниговщины. В подавляющем большинстве это – дети, лишенные родительской опеки и нуждающиеся в особом уходе. Сегодня всем этим детям и воспитателям с семьями нужна помощь. Детальнее по ссылке: https://bit.ly/3IuP34l

Для справки:

Благотворительный фонд “Майбутнє – дітям” до войны заботился о детях в интернате при Нижнебыстровской гимназии. Начиная с 2021 года, сотрудники Фонда и Гимназии предоставили помощь более чем 300 детям и взрослым. С началом войны на территории гимназии был создан приют для внутренне переселенных лиц, которые утратили свои дома. Команда Благотворительного фонда “Майбутнє – дітям” – это команда активистов, которая основала и реализует проект общественной организации “Развитие IT образования”, поддерживающий молодых ІТ-специалистов и развитие ІТ-сектора в Украине.

Информация и реквизиты:

Email: [email protected]

Сайт: https://maydit.com.ua

Facebook: https://www.facebook.com/futuretochildren