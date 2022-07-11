БФ “Майбутнє – дітям” підтримав проведення “Олімпійського дня – 2022” у постраждалому від окупації Гостомелі

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У постраждалому від російської агресії Гостомелі відбувся спортивний захід “Олімпійський день – 2022”, в якому взяли участь понад 200 дітей міста. Подія відбулась під проводом Національного комітету України в Київській області у партнерстві з Благодійним фондом “Майбутнє – дітям”.

“Для нас є дуже важливою підтримка дитячого спорту. Це була перша у низці подібна подія на Київщині, реалізована у спільному партнерстві Фонду з НОК України в Київській області. Надалі такі “Олімпійські дні” ми плануємо підтримувати й в інших містах області, – розповів підприємець та меценат Благодійного фонду «Майбутнє – дітям» Анатолій Бойко. – Крім цього, зараз ми займаємось підтримкою ще одного масштабного спортивного проєкту – табору для українських молодих спортсменів, який проходить у Греції. Туди на навчально-тренувальний збір та участь у турнірі вже прибула перша група зі 100 дітей з Ірпеня та інших постраждалих від бойових дій регіонів”.

В рамках “Олімпійського дня – 2022” у Гостомелі відбулись показові виступи спортсменів, секції яких популяризуються у місті: футбол, волейбол, баскетбол, бокс, дзюдо, хортинг, художня гімнастика, важка атлетика та тхеквондо. Крім цього, до заходу долучилися кінологи та дресовані поліційні собаки.

Також для юних спортсменів був організований “Чат з чемпіоном”, до якого в онлайн режимі приєдналася польська ковзанярка Луїза Злотковська. Діти також мали змогу поспілкуватися з видатними українськими спортсменами та олімпійцями, серед яких були Валерій Андрійцев, Наталя Пигида, Анна Лисенко, Дар'я Михайлова та Володимир Матвійчук. Під час виступу організатори заходу вручили на потреби Гостомельської громади боксерські рукавички, груші та м'ячі для занять футболом, волейболом та баскетболом.

Нагадаємо, в червні до Нижньобистрівської гімназії, якою опікується БФ “Майбутнє – дітям, із зони, наближеної до бойових дій, прибуло ще 37 дітей-вихованців навчально-реабілітаційних центрів Чернігівщини. У переважній більшості це – діти, позбавлені батьківського піклування й ті, що потребують особливого догляду. Сьогодні всім цим дітям та вихователям із родинами потрібна допомога. Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3IuP34l

Для довідки:

Благодійний фонд “Майбутнє – дітям” до війни опікувався дітьми в інтернаті при Нижньобистрівській гімназії. Починаючи з 2021 року, працівники Фонду та Гімназії надали допомоги більше ніж 300 дітям та дорослим. Проте із початком війни на території гімназії був створений прихисток для внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Команда Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” – це команда активістів, що започаткувала та реалізує проєкт громадської організації “Розвиток IT освіти”, який підтримує молодих ІТ-спеціалістів та розвиток ІТ-сектору в Україні.

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