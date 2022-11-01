Благотворительный фонд "Будущее - детям" передал теплую одежду и медикаменты детям Харькова

Более 85 коробок гуманитарного груза и 25 мешков с одеждой отправила команда Благотворительного фонда "Будущее - детям" в Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5.

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"Средства личной гигиены, подгузники для детей и взрослых, вещи для новорожденных, вязаная тёплая одежда, а еще витамины, лекарства и игрушки – все это мы собрали от многих благотворителей, упаковали должным образом и отправили туда, где сейчас у них большая потребность ", – рассказала директор фонда Любовь Ковач.

Эти вещи первой потребности предоставили партнеры фонда - волонтерские и благотворительные организации, в частности ирландский Фонд "Открытые сердца" , который уже дважды за последние месяцы привозил благотворительную помощь на Закарпатье.

Доставить груз в Харьков вызвался волонтер Иван Канюка из села Шаян Хустского района Закарпатья. Фонд "Будущее – детям" оплатил горючее на дорогу. А команда гуманитарного хаба ТЭЦ-5 под руководством Александра Минковича и волонтеры во главе с Дмитрием Киселевым быстро разгрузили и рассортировали вещи и приступили к их адресной развозке.

Отметим, что за восемь месяцев после начала военной агрессии России против Украины, Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5 при поддержке команды Благотворительного фонда ”Будущее – детям” распределил между тысячами жителей Харькова и области более 180 тонн гуманитарной помощи, среди которых продукты и детское питание, медикаменты, средства гигиены и предметы первой необходимости. Кроме того, люди также получали от волонтеров генераторы и газовые и электропечи для приготовления пищи.