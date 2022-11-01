Благодійний фонд “Майбутнє – дітям” передав теплий одяг та медикаменти дітям Харкова

Понад 85 коробок гуманітарного вантажу та 25 мішків з одягом відправила команда Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” до Гуманітарного хабу Харківської ТЕЦ-5.

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"Засоби особистої гігієни, підгузники для дітей та дорослих, речі для новонароджених, в'язаний теплий одяг, а ще вітаміни, ліки та іграшки – усе це ми зібрали від багатьох благодійників, спакували належним чином і відправили туди, де наразі в них велика потреба", – розповіла директорка фонду Любов Ковач.

Ці речі найпершої потреби надали партнери фонду – волонтерські та благодійні організації, зокрема ірландський Фонд “Відкриті серця”, який вже двічі за останні місяці привозив благодійну допомогу на Закарпаття.

Доставити вантаж до Харкова зголосився волонтер Іван Канюка із села Шаян Хустського району Закарпаття. Фонд "Майбутнє – дітям" оплатив пальне на дорогу. А команда гуманітарного хабу ТЕЦ-5 під керівництвом Олександра Мінковича та волонтери на чолі з Дмитром Кисельовим хутко розвантажили й розсортували речі та приступили до їх адресної розвозки.

Зазначимо, що за вісім місяців від початку військової агресії Росії проти України, Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 за підтримки команди Благодійного фонду ”Майбутнє – дітям” розподілив між тисячами жителів Харкова та області понад 180 тонн гуманітарної допомоги, серед якої продукти й дитяче харчування, медикаменти, засоби гігієни та предмети першої необхідності. Крім цього, люди також отримували від волонтерів генератори та газові й електропечі для приготування їжі.