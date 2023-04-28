Благотворительный фонд Максима Криппы совместно с разработчиками игры STALKER и киберспортивным клубом NAVI передает очередные 100 автомобилей на фронт

Благотворительный фонд MK Foundation продолжает помогать приближать победу Украины. Сотня автомобилей Volkswagen Transporters едет в разные подразделения ВСУ – это результат совместных усилий MK Foundation, разработчиков легендарной игры STALKER и киберспортивной организации Natus Vincere .

Первые 20 автомобилей уже используют военные. Из них четыре автомобиля помогают выполнять боевые задания "Волкам Да Винчи", еще 13 – работают на победу в составе 41-й отдельной механизированной бригады.

Фото: пресс-служба NAVI

Для MK Foundation это далеко не первая передача автомобилей на фронт. Созданный по инициативе предпринимателя Максима Криппы, фонд специализируется на оказании помощи военным и гражданскому населению Украины. За период своего существования MK Foundation закупил около полутысячи автомобилей для ВСУ, 10 автомобилей медицинского назначения, 5 пожарных машин и более 200 генераторов.

Активно вовлекается в помощь и сотрудничает с MK Foundation и киберспортивная организация NAVI. За время полномасштабной войны она передала на фронт 320 машин разного назначения. А в рамках благотворительного турнира BORN TO BE BRAVE собрала и передали ВСУ $500 000.

NAVI – флагман украинского киберспорта. В 2021 году Владимир Зеленский сказал, что клуб своими победами "выделяет Украину на карте мира". 2022 год выдался сложным для спортсменов, но они находят в себе силы не только достойно представлять Украину на турнирах, но и помогать обеспечивать главную победу страны.

Фото: пресс-служба NAVI

Участие в передаче сотни автомобилей для ВСУ приняли и другие представители игрового коммьюнити: разработчики известнейшей украинской игры STALKER, имеющей армию фанатов по всему миру. На своей официальной странице в Твиттер они выразили готовность и дальше приобщаться к помощи: "Мы гордимся тем, что помогаем Вооруженным Силам Украины в их героической работе! Мы продолжаем работать, чтобы приблизить победу".

Фото: пресс-служба NAVI

Не останавливаются и NAVI и MK Foundation, они призывают не останавливаться и других. Ведь, как известно, не существует малых и незначительных донатов - каждая помощь имеет значение.