Благодійний фонд Максима Кріппи спільно з розробниками гри S.T.A.L.K.E.R. та кіберспортивним клубом NAVI передає чергові 100 автівок на фронт

Благодійний фонд MK Foundation продовжує допомагати наближати перемогу України. Сотня автівок Volkswagen Transporters їде у різні підрозділи ЗСУ - це результат спільних зусиль MK Foundation, розробників легендарної гри S.T.A.L.K.E.R. та кіберспортивної організації Natus Vincere .

Перші 20 автомобілів вже знаходяться у користуванні військових. З них чотири автівки допомагають виконувати бойові завдання «Вовкам Да Вінчі», ще 13 – працюють на перемогу у складі 41-ї окремої механізованої бригади.

Фото: пресслужба NAVI

Для MK Foundation це далеко не перша передача автівок на фронт. Створений за ініціативи підприємця Максима Кріппи, фонд спеціалізується на наданні допомоги військовим та цивільному населенню України. За період свого існування MK Foundation закупив майже півтисячі автівок для ЗСУ, 10 автомобілів медичного призначення, 5 пожежних машин та понад 200 генераторів.

Активно долучається до допомоги та співпрацює з MK Foundation і кіберспортивна організація NAVI. За час повномасштабної війни вона передала на фронт 320 машин різного призначення. А в рамках благодійного турніру BORN TO BE BRAVE зібрала та передали ЗСУ $500 000.

NAVI – флагман українського кіберспорту. У 2021 році Володимир Зеленський сказав, що клуб своїми перемогами «виділяє Україну на карті світу». 2022-й видався складним для спортсменів, але вони знаходять у собі сили не лише гідно представляти Україну на турнірах, а й допомагати забезпечувати головну перемогу країни.

Фото: пресслужба NAVI

Участь у передачі сотні автівок для ЗСУ прийняли і інші представники ігрового ком’юніті: розробники найвідомішої української гри S.T.A.L.K.E.R, яка має армію фанатів по всьому світу. На своїй офіційній сторінці у Твіттер вони висловили готовність і далі долучатися до допомоги: «Ми пишаємось тим, що допомагаємо Збройним Силам України у їхній героїчній роботі! Ми продовжуємо працювати, щоб наблизити перемогу».

Фото: пресслужба NAVI

Не зупиняються і NAVI та MK Foundation, вони закликають не зупинятись і інших. Адже як відомо не існує малих та незначних донатів - кожна допомога має значення.