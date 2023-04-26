Благотворительный фонд Романа Фелика провел масштабную акцию в поддержку жителей прифронтового Донбасса

В течение марта – апреля 2023 года Фонд имени Романа Фелика провел первую масштабную благотворительную акцию поддержки жителей прифронтовых территорий Донбасса, которые не могут самостоятельно обеспечить себя даже вещами первой необходимости.

В частности, Фонд передал 1000 продуктовых наборов внутренне перемещенным лицам из Бахмута, проживающим в Константиновке, и жителям Курахово Донецкой области.

Наборы содержали самые необходимые продукты длительного хранения: растительное масло, крупы, муку, макаронные изделия, сахар, консервы, тушеное мясо, чай и т.д.

"Фонд планирует еще больше развить и разнообразить свою деятельность. Хотим помогать не только населению с деоккупированных и прифронтовых территорий, ВПЛ, но и территориальным общинам и местным администрациям, больницам, центрам социального обслуживания и другим неприбыльным организациям, пострадавшим от военных действий", – рассказал основатель Фонда Роман Фелик.

Уже в ближайшее время Фонд планирует новые благотворительные акции. Более подробно узнать о них можно на сайте Благотворительного фонда Романа Фелика или на страницах в Facebook, Twitter и Instagram.

СПРАВКА:

Роман Фелик – украинский ИТ-предприниматель и меценат. Главной целью деятельности Фонда является оперативное оказание помощи и обеспечения средствами первой необходимости людей, проживающих в прифронтовых городах/поселках и вблизи них, на оккупированных территориях и т.д.