Благодійний фонд Романа Фелика провів масштабну акцію на підтримку жителів прифронтової Донеччини

Протягом березня – квітня 2023 Фонд імені Романа Фелика провів першу масштабну благодійну акцію підтримки мешканців прифронтових територій Донеччини , які не мають змоги самостійно забезпечити себе навіть речами першої необхідності.

Зокрема Фонд передав 1000 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам із Бахмута, які проживають у Костянтинівці, та мешканцям Курахове Донецької області.

Набори містили найнеобхідніші продукти тривалого зберігання: олію, крупи, борошно, макаронні вироби, цукор, консерви, тушковане м'ясо, чай тощо.

"Фонд планує ще більше розвинути та урізноманітнити свою діяльність. Хочемо допомагати не тільки населенню з деокупованих та прифронтових територій, ВПО, а й територіальним громадам та місцевим адміністраціям, лікарням, центрам соціального обслуговування та іншим неприбутковим організаціям, які постраждали від воєнних дій тощо", - розповів засновник Фонду Роман Фелик.

Вже найближчим часом Фонд планує нові благодійні акції. Детальніше дізнатися про них можна на сайті Благодійного фонду Романа Фелика або на сторінках у Facebook, Twitter та Instagram.

ДОВІДКА:

Роман Фелик - український ІТ-підприємець і меценат. Головною метою діяльності Фонду є оперативне надання допомоги та забезпечення засобами першої необхідності людей, які проживають у прифронтових містах/селищах та поблизу них, на деокупованих територіях тощо.