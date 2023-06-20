Дешевле и качественнее "Лелеки" и "Мавика": волонтеры рассказали подробности создания украинских БПЛА

Боевые беспилотники отечественного производства, которые в себестоимости дешевле "Мавиков" и "Лелек", появятся на вооружении некоторых военных подразделений уже через месяц. Об этом в интервью "Укринформ" рассказали инициаторы проекта по изготовлению БПЛА экс-теннисит Сергей Стаховский и предприниматель и волонтер Юрий Голик.

По словам Юрия Голика, малый планер-разведчик, изготовленный из сверхлегкой древесины бальзы, готов на 90%, а беспилотный самолет с размахом крыльев 3,5 метров и мощной оптикой — а 50%. Кроме того, на 99% готовы две модели квадрокоптеров: STING A” (Attack) – ударный беспилотник, который может нести 3,5 килограмма боевой нагрузки, и “STING SG” (SpyGun или Шпион) – дрон-разведчик.

“Мы будем испытывать их сначала на учениях, а затем – в боевых условиях. Параллельно получаем фидбэки от военных и шлифуем продукт", — говорит Юрий Голик.

По расчетам инициаторов, квадрокоптеры и малый планер будут стоить около 2000 долларов. Большой планер – примерно 12 000 долларов. Однако, по их словам, это значительно дешевле аналогичных моделей, которые уже есть на украинском рынке.

“С точки зрения цены, то для нас главное уменьшить ее, чтобы наш ресурс, который мы имеем возможность тратить на войну, был достаточным для реализации этого проекта. Вместо 2-3 очень дорогих сделать 20 собственных дронов – это круто! Кроме того, стоит привлекать другие средства, но пример никому не хотим показывать", – отметили разработчики.

Часть комплектующих в летательных аппаратах украинского производства. В частности, система управления разработана в Запорожье. В будущем разработчики планируют полностью перейти на украинские составляющие. Стаховский и Голик финансируют проект за свой счет и будут передавать БПЛА военным бесплатно. “Мы готовы делать их в течение всего периода, пока идет война. Дроны на войне показали себя хорошо. Сейчас это попытка решить проблему подразделений. Для подразделений, которые будут получать их, цена вообще не играет роли. Главное – качество, а наша цель – подогнать его на 101 процент”, – говорит Сергей Стаховский.