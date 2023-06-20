Більш дешеві та якісні за “Лелеку” та “Мавік”: волонтери розказали подробиці створення українських БПЛА

Бойові безпілотники вітчизняного виробництва, що в собівартості дешевші за “Мавіки” та “Лелеку”, з’являться на озброєнні деяких військових підрозділів вже за місяць. Про це в інтерв’ю “Укрінформ” розповіли ініціатори проєкту з виготовлення БПЛА екс-теннисит Сергій Стаховський та підприємець і волонтер Юрій Голик.

За словами Юрія Голика, малий планер-розвідник, виготовлений з надлегкої деревини бальзи, готовий на 90%, а великий безпілотний літак із розмахом крил 3,5 метрів та потужною оптикою — а 50%. Крім того на 99% готові дві моделі квадрокоптерів: STING A” (Attack) — ударний безпілотник, що може нести 3,5 кілограми бойового навантаження, та “STING SG” (SpyGun або Шпигун) – дрон-розвідник.

“Ми випробовуватимемо їх спочатку на навчаннях, а потім – у бойових умовах. Паралельно отримуємо фідбеки від військових і шліфуємо продукт", — каже Юрій Голик.

За розрахунками ініціаторів, квадрокоптери і малий планер коштуватимуть близько 2000 доларів. Великий планер — приблизно 12 000 доларів. Однак, за їх словами, це значно дешевше за аналогічні моделі, які вже є на українському ринку.

“З точки зору ціни, то для нас головне зменшити її, щоб наш ресурс, який ми маємо можливість витрачати на війну, був достатній для реалізації цього проєкту. Замість 2-3 дуже дорогих зробити 20 власних дронів — це круто! Окрім того, варто б долучати інші кошти, але приклад нікому не хочемо показувати", – зауважили розробники.

Частина комплектуючих у літальних апаратах українського виробництва. Зокерма, система управління розроблена в Запоріжжі. В майбутньому розробники планують перейти повністю на українські складові. Стаховський та Голик фінансують проєкт за власний кошт і передаватимуть БПЛА військовим безкоштовно. “Ми готові робити їх протягом всього періоду, доки триває війна. Дрони на війні показали себе добре. Зараз це спроба вирішити проблему підрозділів. Для підрозділів, які отримуватимуть їх, ціна взагалі не грає ролі. Головне – якість, а наша ціль - підігнати її на 101 відсоток”, – каже Сергій Стаховський