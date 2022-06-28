Brussels Ukraїna Review – актуальная "дорожная карта" для европейских политиков по Украине

На прошлой неделе, в день, когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, многие евродепутаты держали в руках журнал Brussels Ukraїna Review . Во время выступления в "Украинском хабе" в Европарламенте его глава Роберта Метсола произнесла речь на фоне баннера Promote Ukraine – общественной организации, одним из проектов которой является упомянутый журнал.

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Promote Ukraine со своими многочисленными проектами (как, например, Brussels Ukraїna Review) – один из важных инструментов в сети украинских агентов влияния на Западе, пишут "Украинские новости".

Термин "украинские агенты влияния" был использован в недавней аналитической статье "Зеленский и его карточный домик". Кто и как толкает Россию в пропасть санкций», опубликованной на Liga.net. В этой статье анализируется, «как дипломаты, политики, бизнесмены, лоббисты, экономисты и знаменитости давят на мир ради одной цели – победы в войне и свержения режима российского диктатора Владимира Путина». Liga.net отмечает, что лоббисты в случае с Украиной – понятие скорее условное, ведь Украине активно помогает разветвленная сеть украинских агентов влияния, не имеющих официального статуса.

Promote Ukraine – именно одна из тех многих проукраинских организаций на Западе, которые не имеют официального представительского статуса, но без которых невозможно было бы представить украинское сопротивление.

"Promote Ukraine – некоммерческая платформа для обмена опытом между экспертами и представителями гражданского общества Украины и ЕС. Мы является политически и государственно независимой общественной организацией, зарегистрированной в Бельгии. В нашем составе работает мощная команда профессионалов, волонтеров, которые с момента российского вторжения в Украину в 2014 году стремятся усилить голос украинского гражданского общества в Европе", – рассказывает основатель Promote Ukraine Марта Барандий.

В 2019 году Promote Ukraine запустила собственное печатное периодическое издание – журнал Brussels Ukraїna Review, издающийся на украинском, английском и еще нескольких европейских языках. Именно этот журнал был перед глазами европейских депутатов на рабочих местах, когда они голосовали за общее будущее Европейского Союза и Украины.

"Что такое украинская стратегия? Какова будет интеграция Украины в ЕС? Каковы перспективы новых межгосударственных союзов в современном мире? Что такое новое европейское будущее через депутинизацию? Почему LUKOIL в Бельгии является спонсором терроризма и прикрытием для российских спецслужб?" – В крайнем выпуске опрошенные Brussels Ukraїna Review эксперты дали ответы именно на эти вопросы.

И именно с этой "дорожной картой" издание ознакомило евродепутатов перед принятием одного из важнейших для современной Европы решений.

Brussels Ukraїna Review ориентировано на ведущих европейских и украинских политиков, лидеров мнений, общественных деятелей. Имея совместную редакцию в Брюсселе и Киеве, разветвленную сеть партнеров (экспертов, журналистов, чиновников, политиков, представителей неправительственных организаций и международных организаций) в ЕС и Украине, Brussels Ukraїna Review консолидирует и представляет украинскую экспертизу в Европе и европейскую – в Украине.

"Обычно, экспертиза остается за закрытыми дверями конференций, встреч и различных мероприятий. Мы предоставляем специалистам эту экспертизу из первых уст, консолидируем ее и знакомим с ней целевую группу лиц, принимающих ключевые решения в европейской и украинской политике", – говорит Марта Барандий.

В кулуарах европейских государственных структур Brussels Ukraїna Review уже получило статус издания, прогнозам которого следует доверять. Самый страшный прогноз, сделанный экспертами журнала в декабре 2021 года, оправдался 24 февраля этого года.

И если бы авантюра Владимира Путина в Украине удалась, все диктаторские режимы получили сигнал о том, что военная агрессия в современной геополитической парадигме никогда не будет наказана. И тогда большинство тлеющих во всем мире конфликтов перешли бы в горячую фазу.

Но во многом благодаря невероятно тяжелой скоординированной работе лоббистов Украины, медиа, волонтеров, активистов, наша страна уже получила статус кандидата на вступление в ЕС.