Brussels Ukraїna Review – актуальна "дорожня карта" для європейських політиків щодо України

Минулого тижня, в день, коли Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС, багато євродепутатів тримали в руках журнал Brussels Ukraїna Review. Під час виступу в "Українському хабі" в Європарламенті його голова Роберта Метсола проголошувала промову на тлі банера Promote Ukraine – громадської організації, одним із проектів якої є згаданий журнал.

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Promote Ukraine зі своїми численними проектами (такими як Brussels Ukraїna Review) – один із важливих інструментів у мережі українських агентів впливу на Заході, пишуть "Українські новини".

Термін "українські агенти впливу" був використаний у нещодавній аналітичній статті "Зеленський та його "картковий будинок". Хто і як штовхає Росію у прірву санкцій", опублікованій на Liga.net. У цій статті аналізується, "як дипломати, політики, бізнесмени, лобісти, економісти та знаменитості тиснуть на світ заради однієї мети – перемоги у війні та поваленні режиму російського диктатора Владіміра Путіна". Liga.net зазначає, що лобісти у випадку з Україною – поняття скоріше умовне, адже Україні активно допомагає розгалужена мережа українських агентів впливу, що не мають офіційного статусу.

Promote Ukraine – саме одна з тих багатьох проукраїнських організацій на Заході, які не мають офіційного представницького статусу, але без яких неможливо було б уявити український спротив.

"Promote Ukraine – некомерційна платформа для обміну досвідом між експертами та представниками громадянського суспільства України та ЄС. Ми є політично та державно незалежною громадською організацією, що зареєстрована в Бельгії. У нашому складі працює потужна команда професіоналів, волонтерів, які з моменту російського вторгнення в Україну в 2014 році прагнуть посилити голос українського громадянського суспільства в Європі", – розповідає засновниця Promote Ukraine Марта Барандій.

У 2019 році Promote Ukraine запустила власне друковане періодичне видання – журнал Brussels Ukraїna Review, що видається українською, англійською та ще кількома європейськими мовами. Саме цей журнал був перед очима європейських депутатів на їхніх робочих місцях, коли вони голосували за спільне майбутнє Європейського Союзу й України.

"Що таке українська стратегія? Якою буде інтеграція України в ЄС? Якими є перспективи нових міждержавних союзів у сучасному світі? Що таке нове європейське майбутнє через депутінізацію? Чому LUKOIL у Бельгії є спонсором тероризму та прикриттям для російських спецслужб?" – У крайньому випуску опитані Brussels Ukraїna Review експерти дали відповіді саме на ці питання.

І саме з цією "дорожньою картою" видання ознайомило євродепутатів перед прийняттям одного з найважливіших для сучасної Європи рішень.

Brussels Ukraїna Review орієнтоване на провідних європейських і українських політиків, лідерів думок, суспільних діячів. Маючи спільну редакцію в Брюсселі та Києві, розгалужену мережу партнерів (експертів, журналістів, чиновників, політиків, представників неурядових організацій та міжнародних установ) в ЄС та Україні, Brussels Ukraїna Review консолідує та представляє українську експертизу в Європі та європейську – в Україні.

"Зазвичай, експертиза залишається за зачиненими дверима конференцій, зустрічей і різних заходів. Ми надаємо спеціалістам цю експертизу з перших вуст, консолідуємо її та знайомимо з нею цільову групу осіб, які ухвалюють ключові рішення в європейській та українській політиці", – говорить Марта Барандій.

У кулуарах європейських державних структур Brussels Ukraїna Review вже отримало статус видання, прогнозам якого варто довіряти. Найстрашніший прогноз, зроблений експертами журналу в грудні 2021-го, виправдався 24 лютого цього року.

І якби авантюра Владіміра Путіна в Україні вдалася, всі диктаторські режими отримали б сигнал про те, що військова агресія в сучасній геополітичній парадигмі ніколи не буде покарана. І тоді більшість тліючих у всьому світі конфліктів перейшли б у гарячу фазу.

Але багато в чому завдяки неймовірно важкій скоординованій роботі лобістів України, медіа, волонтерів, активістів наша країна вже отримала статус кандидата на вступ до ЄС.