Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Partner
Категория
Общество
Дата публикации

"Центр Продовольственной защиты" запускает новый формат благотворительной кухни

"Центр Продовольственной защиты" запускает новый формат благотворительной кухни
Каждый нуждающийся человек может получить 1 вкусный питательный блинчик с сытной начинкой

Благотворительный Фонд "Центр Продовольственной защиты" сделал очень интересный и новый формат благотворительной кухни в формате "пища за донат". Первое заведение называется "Блинчики за донат".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации.

Каждый нуждающийся человек может посетить ежедневно данное заведение и получить 1 вкусный питательный блинчик с сытной начинкой.

Блинчик производится на молоке, содержит ветчину или другой мясной продукт + твердый или домашний сыр. Калорийность такого продукта составляет около 350-450 калорий, что равняется почти трети энергетического рациона взрослого человека в пожилом возрасте и почти четверти – для обычного взрослого человека.

"С точки зрения финансового преимущества мы можем предоставлять "скорую продовольственную помощь" за почти вдвое меньший бюджет. В качестве примера - последние 7 дней, которые нужно было профинансировать на 725 900 гривен по предварительной схеме. Сейчас это возможно сделать всего за 427 000 гривен.  В рамках такого бюджета мы можем кормить ежедневно 1220 человек, давать столице более 20 новых рабочих мест и новые поступления в бюджет в виде прямых и косвенных налогов", - отмечают в организации.

Часть средств уже профинансирована в денежном и натуральном виде донорами и партнерами, но сегодня у организации есть дефицит примерно 90 000 грн. в неделю.

"Обращаемся к вам с просьбой предоставить нам возможность накормить людей, которые особенно остро нуждаются в нашей помощи. В последние 7 дней мы находимся в дефиците почти 72%. Это связано, прежде всего, значительным снижением темпа помощи именно для киевского региона - все внимание сейчас приковано к Востоку Украины, но продовольственный кризис в столице растет.Очень многие остались без работы.Они вернулись в город в поисках работы и дохода, но долгое время ничего найти не могут и вынуждены обратиться в волонтерские центры.Кроме того, в Киеве сейчас находится значительное большинство переселенцев из других регионов », – отмечают в организации.

Фото 2 — "Центр Продовольственной защиты" запускает новый формат благотворительной кухни

Благотворительный Фонд " Центр Продовольственной Защиты" создан с первого дня российско-украинской войны как волонтерская организация на базе производственных мощностей Mister Pelmen™.

Основной целью организации является обеспечение горячим питанием граждан Украины, которые оказались в затруднительном положении и не имеют физической возможности получить помощь в местах ее предоставления.

За все время кухнями-партнерами "Центра Продовольственной Защиты" было произведено 480 690 обедов (+5% возможной корреляции) при общей потребности 538 260. То есть дефицит составил до 11%.

За все время донорами-партнерами "Центра Продовольственной Защиты" было профинансировано (деньгами, или в натуральном виде, продуктами питания) 26 983 050 гривен (+5% возможной корреляции) при общей потребности 30 346 150. То есть дефицит составил почти 3,5 млн. гривен или в среднем 300 000 грн. в неделю.

Нехватка финансирования особенно ощущается сейчас, когда количество нуждающихся в Киеве и области продолжает расти.

Контактный номер руководителя – Александр Кравченко +38 0681188131

Автор:
Светлана Манько