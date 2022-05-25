"Центр Продовольственной защиты" запускает новый формат благотворительной кухни

Благотворительный Фонд "Центр Продовольственной защиты" сделал очень интересный и новый формат благотворительной кухни в формате "пища за донат". Первое заведение называется "Блинчики за донат".

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Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации.

Каждый нуждающийся человек может посетить ежедневно данное заведение и получить 1 вкусный питательный блинчик с сытной начинкой.

Блинчик производится на молоке, содержит ветчину или другой мясной продукт + твердый или домашний сыр. Калорийность такого продукта составляет около 350-450 калорий, что равняется почти трети энергетического рациона взрослого человека в пожилом возрасте и почти четверти – для обычного взрослого человека.

"С точки зрения финансового преимущества мы можем предоставлять "скорую продовольственную помощь" за почти вдвое меньший бюджет. В качестве примера - последние 7 дней, которые нужно было профинансировать на 725 900 гривен по предварительной схеме. Сейчас это возможно сделать всего за 427 000 гривен. В рамках такого бюджета мы можем кормить ежедневно 1220 человек, давать столице более 20 новых рабочих мест и новые поступления в бюджет в виде прямых и косвенных налогов", - отмечают в организации.

Часть средств уже профинансирована в денежном и натуральном виде донорами и партнерами, но сегодня у организации есть дефицит примерно 90 000 грн. в неделю.

"Обращаемся к вам с просьбой предоставить нам возможность накормить людей, которые особенно остро нуждаются в нашей помощи. В последние 7 дней мы находимся в дефиците почти 72%. Это связано, прежде всего, значительным снижением темпа помощи именно для киевского региона - все внимание сейчас приковано к Востоку Украины, но продовольственный кризис в столице растет.Очень многие остались без работы.Они вернулись в город в поисках работы и дохода, но долгое время ничего найти не могут и вынуждены обратиться в волонтерские центры.Кроме того, в Киеве сейчас находится значительное большинство переселенцев из других регионов », – отмечают в организации.

Благотворительный Фонд " Центр Продовольственной Защиты" создан с первого дня российско-украинской войны как волонтерская организация на базе производственных мощностей Mister Pelmen™.

Основной целью организации является обеспечение горячим питанием граждан Украины, которые оказались в затруднительном положении и не имеют физической возможности получить помощь в местах ее предоставления.

За все время кухнями-партнерами "Центра Продовольственной Защиты" было произведено 480 690 обедов (+5% возможной корреляции) при общей потребности 538 260. То есть дефицит составил до 11%.

За все время донорами-партнерами "Центра Продовольственной Защиты" было профинансировано (деньгами, или в натуральном виде, продуктами питания) 26 983 050 гривен (+5% возможной корреляции) при общей потребности 30 346 150. То есть дефицит составил почти 3,5 млн. гривен или в среднем 300 000 грн. в неделю.

Нехватка финансирования особенно ощущается сейчас, когда количество нуждающихся в Киеве и области продолжает расти.

Контактный номер руководителя – Александр Кравченко +38 0681188131