Четырехколесная армия: Parimatch отправил на фронт 100 автомобилей для ВСУ

Внедорожники, микроавтобусы и авто спасают жизнь, обеспечивают мобильность и помогают разведке. Более 100 автомобилей от Parimatch эксплуатируются в самых горячих направлениях линии фронта – в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.

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С начала полномасштабной российской агрессии против Украины бренд Parimatch взял курс на системную поддержку украинских военнослужащих и пострадавших от войны людей. Один из ключевых векторов помощи – обеспечение подразделений ВСУ вездеходным и надежным транспортом.

Так, с 24 февраля компания передала на нужды украинской армии 100 автомобилей, что в денежном эквиваленте составляет более 40 миллионов гривен. Передаваемые автомобили помогают Вооруженным Силам Украины в перевозке личного состава и выполнении боевых задач.

“Скорость и мобильность помогают военным не только выполнять определенные задачи на поле боя. Быстрота и мобильность помогает сохранить им жизнь. Мы в компании продолжим усиливать и масштабировать помощь украинским защитникам, которые самоотверженно отстаивают независимость государства и защищают нас с вами”, – подчеркивает Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

В общей сложности, за семь месяцев полномасштабной войны бренд Parimatch определил своим приоритетом регулярную помощь Украине в борьбе с агрессором. Помимо автомобилей для армии компания закупает и передает военным амуницию и дроны, медикам – аппараты ИВЛ, лекарства и реанимобили, временно перемещенным лицам – гуманитарную помощь.

Напомним, в киевском офисе Parimatch собрали кровь для военных ВСУ. Инициатива по сбору крови прошла в Parimatch впервые, однако в компании уверяют – желающих хватит, чтобы поддерживать культуру донорства на постоянной основе. Готовы даже масштабировать в другие регионы присутствия бренда.