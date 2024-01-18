Cosmolot передал ВСУ штурмовое оружие на 6 млн грн

Компания COSMOLOT профинансировала передачу на фронт 35 штурмовых винтовок Bren2 и 2 крупнокалиберных пулемета DShK machine gun. Общая стоимость вооружения для ВСУ составила более 6 млн. грн.

DShKM — модернизированная усовершенствованная версия переносного транспортного оружия для пехоты, производимого в Словакии. Bren2 - известная марка стрелкового оружия чешского холдинга Česká Zbrojovka as. Стрелковое летальное оружие было изготовлено словацкими компаниями ZTS и DefTech и передано разведывательному батальону "Фламберг".

"Cosmolot — компания, которая постоянно нас поддерживает. Это компания, которая напрямую помогает оружием бойцам на нуле. В современной войне большое значение имеет дистанция уничтожения. И мои побратимы подтвердят, что наличие такого пулемента для любой роты, взвода, подразделения - это большой плюс в боевых операциях”, - старший лейтенант разведбата "Фламберг".

С начала полномасштабной войны России против Украины помощь компании Cosmolot ВСУ и стране составила уже более 130 млн грн. Кроме того, компания инициировала создание miltech-проекта Brave Inventors для обеспечения фронта новыми разработками и развитием украинских изобретений. В настоящее время на платформе представлено более 150 военных изобретений.

«С первых дней войны и по сей день мы поддерживаем ВСУ. И не остановимся делать это до самой Победы. Cosmolot как сугубо украинский бизнес будет продолжать оказывать посильную помощь фронту и способствовать освобождению Украины от захватчиков» , — сообщили в пресс-службе компании Cosmolot.