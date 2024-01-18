Cosmolot передав ЗСУ штурмову зброю на 6 млн грн

Компанія Cosmolot профінансувала передачу на фронт 35 штурмових гвинтівок Bren2 та 2-ох великокаліберних кулемети DShK machine gun. Загальна вартість озброєння для ЗСУ склала понад 6 млн грн.

DShKM — модернізована вдосконалена версія переносної транспортної зброї для піхоти, що виробляється у Словаччині. Bren2 — відома марка стрілецької зброї чеського холдингу Česká Zbrojovka a.s. Стрілецька летальна зброя була виготовлена словацькими компаніями ZTS та DefTech та передана розвідувальному батальйону “Фламберг”.

“Cosmolot — компанія, яка постійно нас підтримує. Це компанія, яка безпосередньо допомагає зброєю бійцям на нулі. У сучасній війні велике значення має дистанція враження. І мої побратими підтвердять, що наявність такого кулементу для будь-якої роти, взводу, підрозділу — це великий плюс у бойових операціях”, — старший лейтенант розвідбату “Фламберг”.

Від початку повномасштабної війни росії проти України допомога компанії Cosmolot ЗСУ та країні склала вже понад 130 млн грн. Крім того, компанія ініціювала створення miltech-проєкту Brave Inventors для забезпечення фронту новими розробками та розвитку українських винаходів. Зараз на платформі представлено понад 150 військових винаходів.

«З перших днів війни і по сьогодні ми підтримуємо ЗСУ. І не зупинимося робити це до самої Перемоги. Cosmolot, як суто український бізнес, буде продовжувати надавати посильну допомогу фронту та сприяти звільненню України від загарбників», — повідомили у пресслужбі компанії Cosmolot.