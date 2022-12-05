Для волонтеров ввели особую награду – "Золотое сердце"

С сегодняшнего дня в Украине положили начало награждению волонтеров специальным отличием - "Золотым сердцем", сообщил Владимир Зеленский. Ее уже получили представители 50 волонтерских организаций. Как отметил президент, люди должны знать, кто оказывает эту помощь для Украины. Люди должны знать, чье сердце дает нам такой результат, за который украинцы благодарны.

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"Это – сердце. Золотое сердце для простых людей, которые защищают всех нас. В этом году мы начинаем награждение таким отличием. Тех, кто действительно заслуживает. Тех, чье сердце золотое, и именно поэтому они – волонтеры. Мы ежегодно будем отмечать еще волонтерские проекты, другие организации, новых личностей", – отметил он.

С 5 декабря этого года Украина будет отмечать день тех, кто "искал бронежилеты еще на Майдане; делает маскировочные сетки; обеспечивает реабилитацию и протезирование; жжет хлеб для военных и развозит "гуманитарку", – подчеркнул глава государства в своем обращении.

Напомним, 2 декабря Владимир Зеленский в Киеве встретился с освобожденными из российского плена украинскими защитниками и защитницами и вручил государственные награды.