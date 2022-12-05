Для волонтерів запровадили особливу нагороду – "Золоте серце"

Відсьогодні в Україні започаткували нагородження волонтерів спеціальною відзнакою – "Золотим серцем", повідомив Володимир Зеленський. Її вже отримали представники 50 волонтерських організацій. Як зазначив президент, люди мають знати, хто здійснює цю допомогу для України. Люди мають знати, чиє серце дає нам такий результат, за який українці – вдячні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Це – серце. Золоте серце для простих людей, які захищають усіх нас. Цього року ми започатковуємо нагородження такою відзнакою. Тих, хто дійсно заслуговує. Тих, чиє серце золоте, і саме тому вони – волонтери. Ми щороку будемо відзначати ще волонтерські проекти, інші організації, нових особистостей", – зазначив він.

З 5 грудня цього року Україна відзначатиме день тих, хто "шукав бронежилети ще на Майдані; робить маскувальні сітки; забезпечує реабілітацію та протезування; пече хліб для військових і розвозить "гуманітарку", – наголосив голова держави у своєму зверненні.

Нагадаємо, 2 грудня Володимир Зеленський у Києві зустрівся з українськими захисниками й захисницями, які були звільнені з російського полону, та вручив державні нагороди.