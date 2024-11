Дмитрий Шимкив ушел из Украинского фонда стартапов: что произошло

После пяти с половиной лет работы в наблюдательном совете Фонда развития инноваций, который развивает гражданские и оборонные направления (Украинский фонд стартапов и Brave1), Дмитрий Шимкив подал в отставку и сдал полномочия.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Свое решение он объяснил тем, что его бизнес-проекты, в частности у Defense Tech, требуют большего привлечения, а также создают конфликт интересов, когда ему все чаще приходится воздерживаться при принятии решений наблюдательным советом.

Как отметил Шимкив, всего за 5 лет деятельности Фонд стартапов выдал 571 грант на сумму более 425 млн грн.

По состоянию на 2024 год пул экспертов, вовлеченных в оценку стартапов и их предложений, увеличился почти в 5 раз и составляет 217 человек из более 20 индустрий.

Шимкив напомнил, что за последние 4 года Украинский фонд стартапов совместно с ключевыми партнерами (USAID CEP, UMAEF и многими другими) оказал мощную поддержку более 450 стартапов и презентовал национальный стенд украинской технологической экосистемы на 46 масштабных международных tech-событиях — среди которых Consumer Electronics Show и SelectUSA Investment Summit в США, Bett UK и London Tech Week в Великобритании, Viva Technology во Франции, Web Summit в Португалии и другие.

"Украинские стартапы смогли привлечь более 7 миллионов инвестиций и увеличить свои совокупные продажи до 11 миллионов долларов, что подтверждает устойчивый рост и потенциал нашего технологического сектора", — отметил Шимкив.

Он добавил, что самая мощная государственная программа по развитию и увеличению количества эффективных украинских оборонных технологий для ВСУ – кластер Brave1, созданный в рамках Фонда развития инноваций, помог за полтора года Украине стать одним из наиболее динамичных defense tech хабов мира.

В настоящее время на платформе кластера зарегистрировано более 3 000 разработок, а около 220 технологий кодифицированы согласно стандартам НАТО, а общий объем выданных грантов превышает 382 млн гривен.

По словам Шимкова, только в 2024 году удалось привлечь в украинскую экосистему оборонных инноваций более 25 млн долларов инвестиций .

Кто такой Дмитрий Шимкив

Дмитрий Шимкив родился 28 сентября 1975 года во Львове. С 14 лет занимается программированием и инновациями.

Окончил Львовский государственный университет "Львовская политехника", факультет телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники. 2011 — ICT and Public Policy: The Next Wave, Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди, США.

Во время учебы в университете инициировал создание одной из первых университетских компьютерных сетей в Украине – PolyNet.

Являлся генеральным директором Microsoft Украина (2009-2014), заместителем главы Администрации президента Украины (2014-2018).

Затем Шимков стал исполнительным председателем совета директоров фармацевтической компании Дарница (2018-2022). Также он занимает должности члена наблюдательных советов Киевстар, Helsi.