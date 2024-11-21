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Дмитро Шимків пішов з Українського фонду стартапів: що сталося
Після п’яти з половиною років роботи у наглядовій раді Фонду розвитку інновацій, який розвиває цивільні та оборонні напрямки (Український фонд стартапів та Brave1), Дмитро Шимків подав у відставку та склав повноваження.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Своє рішення він пояснив тим, що його бізнес проекти, зокрема у Defense Tech, вимагають більшого залучення, а також створюють конфлікт інтересів, коли йому все частіше доводиться утримуватися під час прийняття рішень наглядовою радою.
Як зауважив Шимків, загалом за 5 років діяльності Фонд стартапів видав 571 грант на суму понад 425 млн грн.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Станом на 2024 рік пул експертів, які долучені до оцінки стартапів та іх пропозицій, збільшився майже в 5 разів та становить 217 осіб з понад 20 індустрій.
Шимків нагадав, що за останні 4 роки Український фонд стартапів спільно з ключовими партнерами (USAID CEP, UMAEF та багатьма іншими) здійснив потужну підтримку для більш ніж 450 стартапів та презентував національний стенд української технологічної екосистеми на 46 масштабних міжнародних tech-подіях — серед яких Consumer Electronics Show і SelectUSA Investment Summit у США, Bett UK і London Tech Week у Великій Британії, Viva Technology у Франції, Web Summit у Португалії та інші.
"Українські стартапи змогли залучити значні понад $7 мільйонів інвестицій та збільшити свої сукупні продажі до $11 мільйонів, що підтверджує стійке зростання та потенціал нашого технологічного сектору", - зауважив Шимків.
Він додав, що найпотужніша державна програма із розвитку та збільшення кількості ефективних українських оборонних технологій для ЗСУ – кластер Brave1, який створений в рамках Фонду розвитку інновацій, допоміг за півтора року Україні стати одним із найбільш динамічних defense tech хабів світу.
Наразі платформі кластера зареєстровано більше 3 000 розробок, а близько 220 технологій кодифіковані згідно зі стандартами НАТО, а загальний обсяг виданих грантів перевищує 382 млн гривень.
За словами Шимкова, тільки у 2024 році вдалося залучити в українську екосистему оборонних інновацій більше як 25 млн доларів інвестицій.
Хто такий Дмитро Шимків
Дмитро Шимків народився 28 вересня 1975 року у Львові. З 14 років займається програмуванням та інноваціями.
Закінчив Львівський державний університет "Львівська політехніка", факультет телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки. 2011-го - ICT and Public Policy: The Next Wave, Гарвардський інститут державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді, США.
Під час навчання в університеті ініціював створення однієї з перших університетських комп'ютерних мереж в Україні – PolyNet.
Був генеральним директором Microsoft Україна (2009-2014), заступником голови Адміністрації президента України (2014-2018).
Потім Шимків став виконавчим головою ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця (2018-2022) Також він обіймає посади члена наглядових рад Київстар, Helsi.