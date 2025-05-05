Украинская армия переходит на цифровую логистику: военные тестируют систему транспортной логистики TMS

Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск ВСУ запустили пилотный проект по внедрению системы управления транспортом Transportation Management System (TMS) на базе программного обеспечения SAP.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Проект стремится автоматизировать транспортные операции, оптимизировать логистику и повысить боевую готовность, и является частью масштабной трансформации Сухопутных войск.

Система позволит быстро принимать управленческие решения, эффективно использовать транспорт, сократить время доставки грузов и снизить затраты на перевозку. Ожидается, что расход топлива уменьшится на 15%, а время транспортировки — в разы.

Она также включает полный цикл перевозки: от подачи заявки до доставки. В реальном времени логисты отслеживают грузы, а алгоритмы автоматически назначают транспорт, учитывая насущные потребности, условия безопасности и расстояние.

Пилот продлится до сентября 2025 года. После завершения и оценки эффективности планируется масштабирование системы на все транспортно-логистические направления Сухопутных войск и другие виды и роды войск.

TMS станет дополнением к системе SAP, которую Минобороны внедряет с 2023 года для автоматизации процессов снабжения.

Благодаря ей учет имущества и запасов осуществляется цифрово, обработка логистических заявок сокращена до нескольких дней, а склады работают со сканерами вместо бумажных отчетов. Сухопутные войска уже используют SAP для учета оружия, техники, снабжения запчастями и обеспечения беспилотными системами.

SAP является стандартом управления оборонными ресурсами в 28 странах-членах НАТО. Украина интегрирует подобные решения, чтобы сделать Вооруженные силы более мобильными, управляемыми и эффективными в условиях полномасштабной войны.

Напомним, несколько дней назад Минобороны совместно с командованием Сил логистики автоматизировало учет средств РЕБ посредством системы SAP.