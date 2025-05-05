Українська армія переходить на цифрову логістику: військові тестують систему транспортної логістики TMS

Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ ЗСУ запустили пілотний проєкт із впровадження системи управління транспортом Transportation Management System (TMS) на базі програмного забезпечення SAP.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Проєкт має на меті автоматизувати транспортні операції, оптимізувати логістику та підвищити бойову готовність, і є частиною масштабної трансформації Сухопутних військ.

Система дозволить швидко ухвалювати управлінські рішення, ефективно використовувати транспорт, скоротити час доставки вантажів і зменшити витрати на перевезення. Очікується, що витрати пального зменшаться на 15%, а час транспортування — в рази.

Вона також охоплює повний цикл перевезення: від подання заявки до доставки. У реальному часі логісти відстежують вантажі, а алгоритми автоматично призначають транспорт, враховуючи нагальні потреби, безпекові умови та відстань.

Пілот триватиме до вересня 2025 року. Після його завершення та оцінки ефективності планується масштабування системи на всі транспортно-логістичні напрямки Сухопутних військ та інші види й роди військ.

TMS стане доповненням до системи SAP, яку Міноборони впроваджує з 2023 року для автоматизації процесів постачання.

Завдяки їй облік майна та запасів здійснюється цифрово, обробка логістичних заявок скорочена до кількох днів, а склади працюють зі сканерами замість паперових звітів. Сухопутні війська вже використовують SAP для обліку зброї, техніки, постачання запчастин і забезпечення безпілотними системами.

SAP є стандартом управління оборонними ресурсами у 28 країнах-членах НАТО. Україна інтегрує подібні рішення, щоб зробити Збройні сили більш мобільними, керованими та ефективними в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, кілька днів тому Міноборони спільно з командуванням Сил логістики автоматизувало облік засобів РЕБ за допомогою системи SAP.