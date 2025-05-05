Міноборони вперше співпрацює з НАТО у розробці Науково-технічної стратегії

Фахівці Міністерства оборони вперше беруть участь у розробці Науково-технічної стратегії НАТО. Це стало можливим завдяки привілейованому членству України в Організації НАТО з науки та технологій (STO).

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Що відомо про співпрацю з НАТО

Науково-технічна стратегія НАТО визначає основні завдання та цілі Альянсу в галузі науки та технологій, а також механізми їх реалізації на наступні шість років.

Українські фахівці активно долучаються до розробки цього документа, працюючи у тісній співпраці з представниками Організації НАТО з науки та технологій.

Залучення українських експертів підкреслює довіру до їхнього досвіду та відкриває нові можливості для співпраці в сфері оборонних наукових досліджень і розробок, наголошують в пресслужбі.

Формування спільної наукової бази знань та проведення заходів наукової дипломатії сприятимуть євроінтеграційним процесам та загальній взаємосумісності з Альянсом. Крім того, це дасть змогу поліпшити оборонні спроможності України завдяки спільним науковим здобуткам і технологічним новаціям.

Довідково:

STO​ – це допоміжний орган НАТО, що працює для задоволення науково-технічних потреб Альянсу та держав-партнерів шляхом створення та розповсюдження передових наукових знань, технологічних розробок та інновацій.

Нагадаємо,Україна створює систему контролю якості оборонних закупівель за стандартами НАТО. Буде вдосконалено механізм організації та реалізації заходів контролю якості продукції оборонного призначення, яка закуповується для потреб сектору безпеки й оборони.