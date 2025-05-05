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Минобороны впервые сотрудничает с НАТО по разработке Научно-технической стратегии
Специалисты Министерства обороны впервые участвуют в разработке научно-технической стратегии НАТО. Это стало возможным благодаря привилегированному членству Украины в Организации НАТО по науке и технологиям (STO).
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Что известно о сотрудничестве с НАТО
Научно-техническая стратегия НАТО определяет основные задачи и цели Североатлантического союза в области науки и технологий, а также механизмы их реализации на следующие шесть лет.
Украинские специалисты активно вовлекаются в разработку этого документа, работая в тесном сотрудничестве с представителями Организации НАТО по науке и технологиям.
Привлечение украинских экспертов подчеркивает доверие к их опыту и открывает новые возможности для сотрудничества в сфере оборонных научных исследований и разработок, отмечают в пресс-службе.
Формирование общей научной базы знаний и проведение мероприятий научной дипломатии будут способствовать евроинтеграционным процессам и всеобщей взаимосовместимости с Альянсом. Кроме того, это позволит улучшить оборонные возможности Украины благодаря общим научным достижениям и технологическим новациям.
Справка:
STO является вспомогательным органом НАТО для удовлетворения научно-технических потребностей Североатлантического союза и государств-партнеров путем создания и распространения передовых научных знаний, технологических разработок и инноваций.
Напомним, Украина создает систему контроля качества оборонных закупок по стандартам НАТО. Будет усовершенствован механизм организации и реализации мер контроля качества продукции оборонного назначения, которая закупается для нужд сектора безопасности и обороны.