Минобороны впервые сотрудничает с НАТО по разработке Научно-технической стратегии

Специалисты Министерства обороны впервые участвуют в разработке научно-технической стратегии НАТО. Это стало возможным благодаря привилегированному членству Украины в Организации НАТО по науке и технологиям (STO).

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что известно о сотрудничестве с НАТО

Научно-техническая стратегия НАТО определяет основные задачи и цели Североатлантического союза в области науки и технологий, а также механизмы их реализации на следующие шесть лет.

Украинские специалисты активно вовлекаются в разработку этого документа, работая в тесном сотрудничестве с представителями Организации НАТО по науке и технологиям.

Привлечение украинских экспертов подчеркивает доверие к их опыту и открывает новые возможности для сотрудничества в сфере оборонных научных исследований и разработок, отмечают в пресс-службе.

Формирование общей научной базы знаний и проведение мероприятий научной дипломатии будут способствовать евроинтеграционным процессам и всеобщей взаимосовместимости с Альянсом. Кроме того, это позволит улучшить оборонные возможности Украины благодаря общим научным достижениям и технологическим новациям.

Справка:

STO является вспомогательным органом НАТО для удовлетворения научно-технических потребностей Североатлантического союза и государств-партнеров путем создания и распространения передовых научных знаний, технологических разработок и инноваций.

Напомним, Украина создает систему контроля качества оборонных закупок по стандартам НАТО. Будет усовершенствован механизм организации и реализации мер контроля качества продукции оборонного назначения, которая закупается для нужд сектора безопасности и обороны.