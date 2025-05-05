В ПФУ с начала года поступило более 294 млрд грн доходов

По оперативным данным, Пенсионный фонд Украины в январе-апреле 2025 аккумулировал 294,9 млрд грн доходов, что на 23,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Основным источником поступлений традиционно остаются платежи из единого социального взноса (ЕСВ), а также ассигнования из государственного бюджета.

В структуре поступлений за первые четыре месяца 2025:

194,9 млрд. грн. составляли средства, распределенные на общеобязательное государственное пенсионное страхование (против 158,8 млрд. грн. в 2024 году);

13,1 млрд грн — поступления от ЕСВ на социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и несчастными случаями на производстве (против 10,7 млрд грн в прошлом году);

66,0 млрд грн поступило из государственного бюджета для финансирования пенсий и других выплат;

20,7 млрд грн – средства на оплату льгот и жилищных субсидий;

0,2 млрд грн – компенсации расходов на размещение внутренне перемещенных лиц.

Наибольший рост зафиксирован в поступлениях от ЕСВ: за январь-апрель 2025 на пенсионное страхование фактически поступило 184,3 млрд грн при плане 160,2 млрд грн. Перевыполнение составило 24,1 млрд. грн.

В январе-апреле 2025 года Пенсионный фонд Украины ежемесячно демонстрировал стабильное перевыполнение плановых показателей относительно поступлений единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. В январе фактические поступления составили 41,9 млрд. грн., что превысило запланированную сумму в 33,5 млрд. грн. В феврале было собрано 46,0 млрд грн при плане 41,4 млрд грн, в марте — 46,5 млрд грн при плане 41,8 млрд грн. В апреле поступило 49,9 млрд грн, в то время как плановые поступления составляли 43,5 млрд грн.

Аналогичная положительная динамика зафиксирована и по направлению поступлений единого взноса, который распределяется на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и несчастными случаями.

В январе в бюджет ПФУ по этому направлению поступило 3,0 млрд. грн. при плане 2,6 млрд. грн. В феврале фактические поступления составили 3,2 млрд грн (план – 3,0 млрд грн), в марте – 3,3 млрд грн (план – 3,1 млрд грн), а в апреле – 3,6 млрд грн, что также превысило запланированный объем в 3,5 млрд грн.

Всего за четыре месяца 2025 года фактические поступления составили 13,1 млрд грн, что на 0,9 млрд грн больше запланированного уровня

Добавим, что в январе-феврале 2025 года доходы ПФУ увеличились на 13,6 млрд грн по сравнению с таким же периодом 2024 года, достигнув 140,8 млрд грн.