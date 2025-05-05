До ПФУ з початку року надійшло понад 294 млрд грн доходів

За оперативними даними, Пенсійний фонд України у січні–квітні 2025 року акумулював 294,9 млрд грн доходів, що на 23,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Основним джерелом надходжень традиційно залишаються платежі із єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також асигнування з державного бюджету.

У структурі надходжень за перші чотири місяці 2025 року:

194,9 млрд грн становили кошти, розподілені на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (проти 158,8 млрд грн у 2024 році);

13,1 млрд грн — надходження від ЄСВ на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та нещасними випадками на виробництві (проти 10,7 млрд грн торік);

66,0 млрд грн надійшло з державного бюджету для фінансування пенсій та інших виплат;

20,7 млрд грн — кошти на оплату пільг і житлових субсидій;

0,2 млрд грн — компенсації витрат на розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Найбільше зростання зафіксовано у надходженнях від ЄСВ: за січень–квітень 2025 року на пенсійне страхування фактично надійшло 184,3 млрд грн при плані 160,2 млрд грн. Перевиконання склало 24,1 млрд грн.

Упродовж січня–квітня 2025 року Пенсійний фонд України щомісяця демонстрував стабільне перевиконання планових показників щодо надходжень єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. У січні фактичні надходження становили 41,9 млрд грн, що перевищило заплановану суму в 33,5 млрд грн. У лютому було зібрано 46,0 млрд грн при плані 41,4 млрд грн, у березні — 46,5 млрд грн при плані 41,8 млрд грн. У квітні надійшло 49,9 млрд грн, тоді як планові надходження становили 43,5 млрд грн.

Аналогічну позитивну динаміку зафіксовано і за напрямом надходжень єдиного внеску, що розподіляється на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та нещасними випадками.

У січні до бюджету ПФУ за цим напрямом надійшло 3,0 млрд грн при плані 2,6 млрд грн. У лютому фактичні надходження склали 3,2 млрд грн (план — 3,0 млрд грн), у березні — 3,3 млрд грн (план — 3,1 млрд грн), а у квітні — 3,6 млрд грн, що також перевищило запланований обсяг у 3,5 млрд грн.

Загалом за чотири місяці 2025 року фактичні надходження становили 13,1 млрд грн, що на 0,9 млрд грн більше від запланованого рівня

Додамо, що у січні-лютому 2025 року доходи ПФУ збільшились на 13,6 млрд грн порівняно з таким самим періодом 2024 року, досягнувши 140,8 млрд грн.