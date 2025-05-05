В Украине разрабатывают Стратегию занятости населения: для чего она

Министерство экономики Украины приступило к разработке Стратегии занятости населения, которая должна стать ответом на структурные вызовы рынка труда, демографические изменения, последствия войны и влияние технологий.

Об этом сообщает Минэкономики.

Главная цель инициативы — способствовать экономическому развитию через снижение безработицы, обеспечение равного доступа к качественным рабочим местам и создание гибкой, инклюзивной системы занятости.

По прогнозу Национального банка, в 2025 году уровень безработицы составит 10,9%. По официальным данным Государственной службы занятости, в течение 2024 года 389 тысяч человек зарегистрировались как безработные.

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная отметила, что восстановление рынка труда является одной из ключевых задач правительства, а у Украины есть значительный потенциал среди ветеранов, женщин, молодежи, людей с инвалидностью, которых необходимо активно привлекать к рынку труда.

Будущая стратегия будет охватывать несколько ключевых направлений:

Создание новых рабочих мест посредством поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций и развитие социального предпринимательства;

Профессиональную переориентацию и повышение квалификации в соответствии с актуальными потребностями рынка;

Инклюзивность рынка труда , в том числе гибкие и дистанционные формы занятости для молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью;

Реформа службы занятости : цифровизация услуг, обновление Трудового кодекса, налаживание эффективного сотрудничества с работодателями.

Стратегия разрабатывается в несколько этапов: от аналитического исследования рынка труда и открытых консультаций до формирования концепции и подготовки финального текста.

"Системная и долгосрочная поддержка для развития украинской экономики является важной составляющей нашего сотрудничества. Стратегия занятости поддерживает послевоенное восстановление и создает условия для широкого привлечения украинцев к рынку труда в соответствии со стандартами ЕС", — подчеркнул Йенс Адам, директор по устойчивому экономическому развитию GIZ Украина.

Ожидается, что в мае-июне 2025 года состоится серия из шести тематических встреч рабочих групп с участием представителей правительства, бизнеса, экспертного сообщества, международных партнеров и общественности. В июне будут представлены результаты исследования рынка труда и первая версия концепции, а финальная версия Стратегии должна быть обнародована осенью 2025 года.

"Производительность растет там, где люди могут раскрыть свой потенциал. Мы уже приобщались к формированию политики в сферах обороны, инноваций, малого и среднего бизнеса. Но без эффективной политики труда эти решения не сработают", — отметил исполнительный директор Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Дорогань.

Добавим, в конце января председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказывал, что уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 года достиг исторического минимума. В декабре количество зарегистрированных безработных составило 94,2 тысячи, из них 75,8 тысяч (80%) – женщины.