В Україні розробляють Стратегію зайнятості населення: для чого вона

Міністерство економіки України розпочало розробку Стратегії зайнятості населення, яка має стати відповіддю на структурні виклики ринку праці, демографічні зміни, наслідки війни та вплив технологій.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Головна мета ініціативи — сприяти економічному розвитку через зниження безробіття, забезпечення рівного доступу до якісних робочих місць і створення гнучкої, інклюзивної системи зайнятості.

За прогнозом Національного банку, у 2025 році рівень безробіття становитиме 10,9%. За офіційними даними Державної служби зайнятості, протягом 2024 року 389 тисяч осіб зареєструвалися як безробітні. Водночас реальна кількість людей без роботи значно вища.

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна зазначила, що відновлення ринку праці є одним із ключових завдань уряду, а Україна має значний потенціал серед ветеранів, жінок, молоді, людей з інвалідністю, яких необхідно активно залучати до ринку праці.

Майбутня стратегія охоплюватиме кілька ключових напрямів:

Створення нових робочих місць через підтримку малого й середнього бізнесу, залучення інвестицій та розвиток соціального підприємництва;

Професійну переорієнтацію і підвищення кваліфікації відповідно до актуальних потреб ринку;

Інклюзивність ринку праці , зокрема гнучкі та дистанційні форми зайнятості для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю;

Реформу служби зайнятості : цифровізацію послуг, оновлення Трудового кодексу, налагодження ефективної співпраці з роботодавцями.

Стратегія розробляється у кілька етапів: від аналітичного дослідження ринку праці та відкритих консультацій до формування концепції й підготовки фінального тексту.

"Системна та довгострокова підтримка для розвитку української економіки є важливою складовою нашої співпраці. Стратегія зайнятості підтримує післявоєнне відновлення та створює умови для широкого залучення українців до ринку праці відповідно до стандартів ЄС", — наголосив Єнс Адам, директор зі сталого економічного розвитку GIZ Україна.

Очікується, що в травні–червні 2025 року відбудеться серія із шести тематичних зустрічей робочих груп за участі представників уряду, бізнесу, експертної спільноти, міжнародних партнерів та громадськості. У червні буде презентовано результати дослідження ринку праці та першу версію концепції, а фінальна версія Стратегії має бути оприлюднена восени 2025 року.

"Продуктивність зростає там, де люди можуть розкрити свій потенціал. Ми вже долучалися до формування політики у сферах оборони, інновацій, малого й середнього бізнесу. Але без ефективної політики праці ці рішення не спрацюють", — зазначив виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO Олексій Дорогань.

Додамо, в кінці січня голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев розповідав, що рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і наприкінці 2024 року досяг історичного мінімуму. У грудні кількість зареєстрованих безробітних становила 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі (80%) – жінки.