- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
До конца 2022 года Россию покинут 15% миллионеров - исследование
Россию до конца текущего года покинут 15 тысяч человек, имеющих состояние в $1 миллион и более, что составляет 15% всех миллионеров РФ.
Об этом говорится в исследовании компании Henley&Partners, отслеживающей миграцию богатых физических лиц.
"Состоятельные люди очень мобильны, и их передвижение может служить ранним предупредительным сигналом о будущих тенденциях в стране", - говорится в исследовании.
Прогнозные данные показывают, что к десятке стран, из которых будут бежать богатые, относятся Россия, Китай, Индия, Гонконг, Украина, Бразилия, Великобритания (из-за Brexit), Мексика, Саудовская Аравия и Индонезия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В десятку стран, в которые мигрируют миллионеры, входят ОАЭ, Австралия, Сингапур, Израиль, Швейцария, США, Португалия, Греция, Канада и Новая Зеландия. Также приток миллионеров ожидается в Мальте, Маврикии и Монако.
Также вторжение РФ в Украину привело к резкому росту числа украинских миллионеров, которые, по прогнозам, терпят самые высокие убытки в истории страны.
Напомним, что запасы драгметаллов в банках РФ за два месяца сократились на 20%.