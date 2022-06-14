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До кінця 2022 року Росію залишать 15% мільйонерів - дослідження
Росію до кінця поточного року залишать 15 тисяч осіб, які мають статок в $1 мільйон і більше, що становить 15% усіх мільйонерів РФ.
Про це йдеться у дослідженні компанії Henley&Partners, яка відстежує міграцію багатих фізичних осіб.
"Заможні люди надзвичайно мобільні, і їхнє пересування може слугувати раннім попереджувальним сигналом про майбутні тенденції в країні", - йдеться в дослідженні.
Прогнозні дані показують, що до десятки країн, з яких прогнозовано тікатимуть багатії, належать Росія, Китай, Індія, Гонконг, Україна, Бразилія, Велика Британія (через Brexit), Мексика, Саудівська Аравія та Індонезія.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До десятки країн, у які мігрують мільйонери, входять ОАЕ, Австралія, Сингапур, Ізраїль, Швейцарія, США, Португалія, Греція, Канада й Нова Зеландія. Також приплив мільйонерів очікується у Мальті, Маврикії та Монако.
Також вторгнення РФ в Україну призвело до різкого зростання кількості українських мільйонерів, які, за прогнозами, зазнають найвищих збитків в історії країни.
Нагадаємо, що запаси дорогоцінних металів у банках РФ за два місяці скоротилися на 20%.