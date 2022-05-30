Запаси дорогоцінних металів у банках РФ за два місяці скоротилися на 20%

Станом на 1 квітня 2022 року залишки на рахунках становили 227,3 млрд. рублів, а це мінімум із серпня 2019 року.

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Про це пише РБК із посиланням на Центробанк РФ.

При цьому обсяг вкладень за 2 місяці знизився на 20,2 млрд рублів - на 17,2%.

У перерахунку на золото падіння ще сильніше. За розрахунками видання, до 1 квітня в банках зберігалося 43,8 т афінованого золота, що на 11,4 т (20,7%) менше, ніж за два місяці до цього.

Основне падіння припало на лютий – на 10,8 т, тоді як у березні скорочення становило лише 0,6 т.

Учасники ринку назвали причиною скорочення запасів золота активізацію експортних операцій.

Нагадаємо, що міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на $6,4 млрд.