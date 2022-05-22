Международные резервы России за неделю сократились на $6,4 млрд

Международные резервы России за неделю с 6 по 13 мая сократились на 1,1% или на $6,4 млрд, составили $585,7 млрд. Как отметили в Центробанке РФ, это произошло в результате “отрицательной переоценки”.

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Об этом говорится в отчете Центробанка РФ.

Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

После вторжения России в Украину около $300 млрд золотовалютных резервов России оказалось заморожено из-за западных санкций.

По этой же причине в апреле этого года резервы сократились на $13 млрд, а в марте — на $10,7 млрд.

Напомним, что США ищут возможности передачи Украине замороженных активов Центробанка РФ.