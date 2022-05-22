Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на $6,4 млрд

Міжнародні резерви Росії за тиждень з 6 по 13 травня скоротилися на 1,1% або на $6,4 млрд, склали $585,7 млрд. Як зазначили в Центробанку РФ, це сталося в результаті "негативної переоцінки".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Центробанку РФ.

Міжнародні резерви складаються із коштів у іноземній валюті, спеціальних прав запозичення, резервної позиції у МВФ та монетарного золота.

Після вторгнення Росії в Україну близько $300 млрд золотовалютних резервів Росії виявилося заморожено через західні санкції.

З цієї причини у квітні цього року резерви скоротилися на $13 млрд, а в березні — на $10,7 млрд.

Нагадаємо, що США шукають можливості передачі Україні заморожених активів Центробанку РФ.