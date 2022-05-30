Запасы драгметаллов в банках РФ за два месяца сократились на 20%

По состоянию на 1 апреля 2022 года остатки на счетах составляли 227,3 млрд рублей, а это минимум с августа 2019 года.

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Об этом пишет РБК со ссылкой на Центробанк РФ.

При этом, объем вложений за 2 месяца снизился на 20,2 млрд рублей - на 17,2%.

В пересчете на золото падение выражено еще сильнее. По расчетам издания, до 1 апреля в банках хранилось 43,8 т аффинированного золота, что на 11,4 т (20,7%) меньше чем за два месяца до этого.

Основное падение пришлось на февраль – на 10,8 т, тогда как в марте сокращение составляло всего 0,6 т.

Участники рынка назвали причиной сокращения запасов золота активизацию экспортных операций.

Напомним, что международные резервы России за неделю сократились на $6,4 млрд.