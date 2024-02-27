Дроны от учителей: Юрий Голик рассказал вдохновляющую историю о помощи ВСУ

Педагогический коллектив лицея села Софиевка на Днепровщине собрал деньги на беспилотники для Вооруженных сил Украины. О том, как помощь стала более масштабной, чем планировалось, в своей публикации Facebook рассказал Юрий Голик, волонтер и предприниматель.

Директор лицея, Римма Тиркба, обратилась к Юрию Голику с просьбой разработать дроны для военных. Как отметил Голик, они с Риммой познакомились еще в 2018 году, во время проекта реконструкции школы в селе Софиевка. Благодаря переоборудованию зданий, обычная школа стала одним из лучших учебных заведений страны. Теперь коллектив хотел поддержать военных.

«Оказалось, что всем образовательным заведением они собирали деньги на дроны для ВСУ. В моем ФБ видели, что мы с командой делаем беспилотников. Поэтому написали: «Давайте мы вам перечислим деньги, а вы сделаете дроны для ВСУ и передадите их тем, кому считаете нужным. Мы вам доверяем», – рассказал Юрий Голик .

Его команда собрала дроны-камикадзе за собственные средства и передала третьему батальону 25 бригады Днепровщины от имени лицея. В то же время собранные заведением деньги были также перечислены непосредственно этой бригаде на другие нужды.

Это маленькая история. Одна. Однако за последние десять лет я убедился, что именно из таких неравнодушных поступков и достойных людей складывается масштабная картина нашего противодействия врагу. И именно поэтому, в конце концов, мы непременно победим в этой войне», — написал предприниматель.