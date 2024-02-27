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благотворительность
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Общество
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Дроны от учителей: Юрий Голик рассказал вдохновляющую историю о помощи ВСУ

Дроны от учителей: Юрий Голик рассказал вдохновляющую историю о помощи ВСУ

Педагогический коллектив лицея села Софиевка на Днепровщине собрал деньги на беспилотники для Вооруженных сил Украины. О том, как помощь стала более масштабной, чем планировалось, в своей публикации Facebook рассказал Юрий Голик, волонтер и предприниматель.

Директор лицея, Римма Тиркба, обратилась к Юрию Голику с просьбой разработать дроны для военных. Как отметил Голик, они с Риммой познакомились еще в 2018 году, во время проекта реконструкции школы в селе Софиевка. Благодаря переоборудованию зданий, обычная школа стала одним из лучших учебных заведений страны. Теперь коллектив хотел поддержать военных.

Фото 2 — Дроны от учителей: Юрий Голик рассказал вдохновляющую историю о помощи ВСУ

«Оказалось, что всем образовательным заведением они собирали деньги на дроны для ВСУ. В моем ФБ видели, что мы с командой делаем беспилотников. Поэтому написали: «Давайте мы вам перечислим деньги, а вы сделаете дроны для ВСУ и передадите их тем, кому считаете нужным. Мы вам доверяем», – рассказал Юрий Голик .

Его команда собрала дроны-камикадзе за собственные средства и передала третьему батальону 25 бригады Днепровщины от имени лицея. В то же время собранные заведением деньги были также перечислены непосредственно этой бригаде на другие нужды.

Это маленькая история. Одна. Однако за последние десять лет я убедился, что именно из таких неравнодушных поступков и достойных людей складывается масштабная картина нашего противодействия врагу. И именно поэтому, в конце концов, мы непременно победим в этой войне», — написал предприниматель.

Следует отметить, что инженеры-разработчики из команды Юрия Голика с партнерами разработали несколько собственных моделей беспилотников. Недавно военные получили модифицированную модель дрона STING-3 Mad Max с усиленной защитой от вражеских РЭБ.