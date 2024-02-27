Дрони від вчителів: Юрій Голик розповів надихаючу історію про допомогу ЗСУ

Педагогічний колектив ліцею села Софіївка, що знаходиться на Дніпровщині, зібрав гроші на безпілотники для Збройних сил України. Про те, як допомога стала значно масштабнішою, ніж планувалося, у своїй публікації Facebook розповів Юрій Голик, волонтер та підприємець.

Директорка ліцею, Римма Тиркба, звернулася до Юрія Голика з проханням розробити дрони для військових. Як зазначив Голик, вони з пані Риммою познайомились ще у 2018 році, під час проєкту реконструкції школи в селі Софіївка. Завдяки переобладнанню будівель, звичайна школа стала одним із найкращих освітніх закладів країни. Наразі колектив хотів підтримати військових.

«Виявилось, що всім освітнім закладом вони збирали гроші на дрони для ЗСУ. У моєму ФБ бачили, що ми з командою робимо безпілотники. Тому написали: «Давайте ми вам перерахуємо гроші, а ви зробите дрони для ЗСУ і передасте їх тим, кому вважаєте за потрібне. Ми вам довіряємо», — розповів Юрій Голик.

Натомість його команда зібрала дрони-камікадзе за власні кошти та передала третьому батальйону 25 бригади Дніпровщини від імені ліцею. У той же час зібрані закладом гроші, були також перераховані безпосередньо цій бригаді на інші потреби.

«Це маленька історія. Одна. Проте за останні десять років я впевнився, що саме з таких небайдужих вчинків та гідних людей складається масштабна картина нашої протидії ворогу. І саме тому врешті-решт ми неодмінно переможемо у цій війні», — написав підприємець.