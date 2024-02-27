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Тип
благодійність
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Дрони від вчителів: Юрій Голик розповів надихаючу історію про допомогу ЗСУ

STING-3 Mad Max
STING-3 Mad Max для ЗСУ

Педагогічний колектив ліцею села Софіївка, що знаходиться на Дніпровщині, зібрав гроші на безпілотники для Збройних сил України. Про те, як допомога стала значно масштабнішою, ніж планувалося, у своїй публікації Facebook розповів Юрій Голик, волонтер та підприємець.

Директорка ліцею, Римма Тиркба, звернулася до Юрія Голика з проханням розробити дрони для військових. Як зазначив Голик, вони з пані Риммою познайомились ще у 2018 році, під час проєкту реконструкції школи в селі Софіївка. Завдяки переобладнанню будівель, звичайна школа стала одним із найкращих освітніх закладів країни. Наразі колектив хотів підтримати військових.

Фото 2 — Дрони від вчителів: Юрій Голик розповів надихаючу історію про допомогу ЗСУ

«Виявилось, що всім освітнім закладом вони збирали гроші на дрони для ЗСУ. У моєму ФБ бачили, що ми з командою робимо безпілотники. Тому написали: «Давайте ми вам перерахуємо гроші, а ви зробите дрони для ЗСУ і передасте їх тим, кому вважаєте за потрібне. Ми вам довіряємо», — розповів Юрій Голик.

Натомість його команда зібрала дрони-камікадзе за власні кошти та передала третьому батальйону 25 бригади Дніпровщини від імені ліцею. У той же час зібрані закладом гроші, були також перераховані безпосередньо цій бригаді на інші потреби.

«Це маленька історія. Одна. Проте за останні десять років я впевнився, що саме з таких небайдужих вчинків та гідних людей складається масштабна картина нашої протидії ворогу. І саме тому врешті-решт ми неодмінно переможемо у цій війні», — написав підприємець.

Слід зазначити, що інженери-розробники з команди Юрія Голика з партнерами, розробили декілька власних моделей безпілотників. Нещодавно військові отримали модифіковану модель дрона STING-3 Mad Max з посиленим захистом від ворожих РЕБ.