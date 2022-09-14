Еще 6 реанимобилей передала компания "Эпицентр" для нужд центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

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Компания "Эпицентр" профинансировала приобретение 20 реанимобилей на 55 миллионов гривен, из них 14 – через платформу UNITED24 в рамках поддержки инициативы первой леди Елены Зеленской.

Передаваемые автомобили скорой медицинской помощи типа C имеют полный повод для лучшей проходимости и оборудованы всем необходимым, чтобы быстро и безопасно доставить тяжелораненых в больницу: аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, дефибрилляторами-мониторами, вакуумными шинами и матрацами, креслами для эвакуации., которая позволяет спасать жизнь человека

"Страна -террорист не прекращает своих циничных действий и продолжает прицельно обстреливать медицинскую инфраструктуру. 87 "скорых" кафира уничтожили полностью, еще 353 автомобиля повреждены или похищены врагом. Поэтому вопрос обновления парка реанимобилей сегодня в повестке дня, и мы благодарны каждому, кто приобщается к этой важной миссии. Ведь медицинские работники с первого дня войны остаются на своих рабочих местах и спасают жизнь украинцев, несмотря ни на что. И каждый реанимобиль – это возможность бригады быстро довезти пострадавшего в больницу" , – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко во время передачи автомобилей.

Приобретенные реанимобили распределены в Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Донецкой, Николаевской, Сумской, Запорожской и Харьковской областях.

" Жизнь человека – это самая высокая ценность в современном цивилизованном мире. Украина сегодня борется за свободу и независимость. Наши врачи под обстрелами совершают уникальные операции, извлекают людей из-под завалов, а военных - с поля боя, не жалея собственной жизни, спасают жизнь другим.

Мы обязались закупить и передать 55 бронескорых и реанимобилей. Главная цель нашей благотворительной инициативы – в ее названии: "Спасаем жизнь". И я убеждена, что бизнес должен быть всегда готов помогать особенно в такой критический период », – отметила основательница и председатель ООО «Эпицентр К» Галина Герега.

"Нам очень важно получать новые авто, поскольку враг наносит удары по инфраструктуре города, уничтожает наши автомобили. Ты можешь быть суперклассным специалистом своего дела, но без аппаратуры шансы пациента уменьшаются. Чем лучше оборудована машина, тем больше шансов у пациента, а мы уже сделаем все от нас зависящее" , – рассказывает Ольга Светлий, фельдшер Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова.