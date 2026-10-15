Махинации при закупке электроэнергии для больницы в Ужгороде: убытки превысили 5 млн грн

Правоохранители разоблачили вероятные злоупотребления во время закупки электроэнергии для Ужгородской городской многопрофильной клинической больницы на 2025 год. Ущерб медучреждению превысил 5 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

По выводам эксперта, из-за действий чиновника медучреждения убытки превысили 5 млн грн. Ей сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

По данным Закарпатской областной прокуратуры, больница предусмотрела на закупку электроэнергии более 26 млн. грн. Чиновница, ответственная за организацию публичных закупок, вероятно, создала условия для победы поставщика, предложение которого было дороже конкурентных.

Следствие установило, что во время тендера подозреваемая отклонила предложения шести участников, предлагавших более низкие цены. Формальным основанием называли отказ компаний заключать договоры. В то же время, правоохранители не обнаружили письменных подтверждений таких отказов.

Как больница переплачивала за электроэнергию

После отклонения более дешевых предложений договор был заключен с более дорогим поставщиком. В проекте договора предусмотрена специальная формула расчета стоимости электроэнергии, которая позволила заложить дополнительную надбавку к первоначальной цене.

Впоследствии стоимость электроэнергии дополнительно увеличивали, учитывая изменения на рынке. Как сообщили в прокуратуре, в течение 2025 года цена повышалась трижды на основании дополнительных соглашений.

По заключению эксперта, в результате таких действий больница понесла убытки на сумму более 5 млн грн.

Что угрожает подозреваемой

Чиновники инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия — ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и штраф.

Решается вопрос об отстранении подозреваемой от должности и избрании ей меры пресечения. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства дела.

Досудебное расследование осуществляют детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры. Оперативное сопровождение обеспечивает управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что в суд передано дело о схеме закупок электроэнергии для воинских частей в Киеве и Одессе. Искусственное повышение цен нанесло бюджету ущерб на 46,7 млн грн, из которых 17,3 млн грн уже возвращено.