Махінації при закупівлі електроенергії для лікарні в Ужгороді: збитки перевищили 5 млн грн

Правоохоронці викрили ймовірні зловживання під час закупівлі електроенергії для Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні на 2025 рік. Збитки медзакладу перевищили 5 млн грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

За висновками експерта, через дії посадовиці медзакладу збитки перевищили 5 млн грн. Їй повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

За даними Закарпатської обласної прокуратури, лікарня передбачила на закупівлю електроенергії понад 26 млн грн. Посадовиця, відповідальна за організацію публічних закупівель, імовірно, створила умови для перемоги постачальника, пропозиція якого була дорожчою за конкурентні.

Слідство встановило, що під час тендеру підозрювана відхилила пропозиції шести учасників, які пропонували нижчі ціни. Формальною підставою називали відмову компаній укладати договори. Водночас правоохоронці не виявили письмових підтверджень таких відмов.

Як лікарня переплачувала за електроенергію

Після відхилення дешевших пропозицій договір уклали з дорожчим постачальником. У проєкті договору передбачили спеціальну формулу розрахунку вартості електроенергії, яка дозволила закласти додаткову надбавку до початкової ціни.

Згодом вартість електроенергії додатково збільшували з огляду на зміни на ринку. Як повідомили у прокуратурі, протягом 2025 року ціну підвищували тричі на підставі додаткових угод.

За висновком експерта, внаслідок таких дій лікарня зазнала збитків на суму понад 5 млн грн.

Що загрожує підозрюваній

Посадовиці інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, — ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і штраф.

Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваної від посади та обрання їй запобіжного заходу. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини справи.

Досудове розслідування здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечує Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Раніше повідомлялось, що до суду передано справу про схему із закупівель електроенергії для військових частин у Києві та Одесі. Штучне підвищення цін завдало бюджету збитків на 46,7 млн грн, з яких 17,3 млн грн уже повернуто.