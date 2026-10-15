Водный сектор Украины нуждается в инвестициях: как планируют увеличить финансирование и учет воды

В Украине возмещается не более 30% расходов на водные услуги. К 2033 году этот показатель планируется повысить до 40%, автоматизировать учет 90% водопользования и создать инвестиционный фонд для финансирования водоохранных мероприятий.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Почему не хватает средств

14 октября Минэкономики представило проект Стратегии по возмещению расходов на водные услуги. Документ должен помочь привлекать финансирование по управлению речными бассейнами, охране водных ресурсов и восстановлению водной инфраструктуры.

Среди основных проблем – неполный учет использования воды, недостаточное финансирование планов управления речными бассейнами, несовершенная система экологического налогообложения и отсутствие специального механизма для привлечения долгосрочных инвестиций.

Из-за этого имеющихся средств недостаточно для выполнения запланированных водоохранных мероприятий.

Как планируют изменить финансирование

Стратегия предполагает:

повышение уровня возмещения расходов на водные услуги до 40% к 2033 году;

автоматизированный учет 90% от общего водопользования;

создание Национального инвестиционного фонда развития водного сектора

Фонд должен направлять средства на водоохранные мероприятия и помогать привлекать дополнительные инвестиции. Финансирование планируют совмещать с государственными и местными бюджетами, ресурсами международных финансовых организаций и другими источниками.

Система должна учитывать принципы "водопользователь платит" и "загрязнитель платит", а также финансовые, экологические и ресурсные расходы.

"Наша цель наработать такую модель возмещения расходов на водные услуги, которая будет отвечать и украинским условиям и обеспечит выполнение наших европейских обязательств", — заявила заместитель министра Ирина Овчаренко.

В ходе обсуждения также были рассмотрены опыт Румынии и возможности сотрудничества с европейскими и международными партнерами. Проект стратегии поможет определить механизмы финансирования, необходимые для реализации водной политики Украины.

Напомним, в марте в Киеве стартовал первый этап проекта "Время воды" - платформы для обсуждения новых подходов к управлению водными ресурсами и экономике водопользования в Украине.