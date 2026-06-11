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Правительство упростило выдачу разрешений на специальное водопользование

Правительство упростило выдачу разрешений на специальное водопользование
Правительство упростило выдачу разрешений на специальное водопользование

Кабинет министров усовершенствовал порядок выдачи, переоформления и прекращения разрешений на специальное водопользование. Решение должно упростить процедуры в сфере водопользования в соответствии с Водным кодексом Украины и европейскими подходами к управлению водными ресурсами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Обновленный порядок регулирует получение, переоформление и прекращение разрешения в электронной форме через информационную систему Госводагентства и его территориальных органов.

Также документ упрощает процедуру установки лимитов водопользования для водопользователей. Отдельно обновлены правила использования электронных подписей, кодирования мест водозабора и защиты информации заявителей.

В разрешениях на специальное водопользование особое внимание будет уделено природоохранным мероприятиям. Их должны проводить водопользователи для достижения водоэкологических целей, определенных планами управления речными бассейнами.

"Сегодня важно создавать прозрачные, понятные и современные правила в сфере водопользования. Цифровизация разрешительных процедур - это упрощение доступа к административным услугам и важный шаг к эффективному управлению водными ресурсами в соответствии с европейскими стандартами и бассейновым принципом управления", - отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Речь идет о постановлении правительства "О внесении изменений в Порядок выдачи, переоформления и прекращения действия (отзыв, признание недействительными) разрешений на специальное водопользование".

Правительство ожидает, что изменения упростят взаимодействие водопользователей с государственными органами, повысят прозрачность разрешительной системы и обеспечат надлежащую защиту информации при предоставлении административных услуг.

Для бизнеса и других водопользователей это означает более простые и более цифровизированные процедуры оформления разрешений. Для государства — переход к более современному управлению водными ресурсами по принципу бассейна.

Напомним, в Киеве стартовал первый этап проекта "Время воды" - платформы для обсуждения новых подходов к управлению водными ресурсами и экономике водопользования в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко