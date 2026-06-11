Уряд спростив видачу дозволів на спеціальне водокористування

Кабінет міністрів удосконалив порядок видачі, переоформлення та припинення дії дозволів на спеціальне водокористування. Рішення має спростити процедури у сфері водокористування відповідно до Водного кодексу України та європейських підходів до управління водними ресурсами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Оновлений порядок врегульовує отримання, переоформлення та припинення дії дозволів в електронній формі через інформаційну систему Держводагентства та його територіальних органів.

Також документ спрощує процедуру встановлення лімітів водокористування для водокористувачів. Окремо оновлено правила використання електронних підписів, кодування місць водозабору та захисту інформації заявників.

У дозволах на спеціальне водокористування окрему увагу приділять природоохоронним заходам. Їх мають проводити водокористувачі для досягнення водо-екологічних цілей, визначених планами управління річковими басейнами.

"Сьогодні важливо створювати прозорі, зрозумілі та сучасні правила у сфері водокористування. Цифровізація дозвільних процедур — це спрощення доступу до адміністративних послуг та важливий крок до ефективного управління водними ресурсами відповідно до європейських стандартів та басейнового принципу управління", — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко.

Йдеться про постанову уряду "Про внесення змін до Порядку видачі, переоформлення та припинення дії (відкликання, визнання недійсними) дозволів на спеціальне водокористування".

Уряд очікує, що зміни спростять взаємодію водокористувачів із державними органами, підвищать прозорість дозвільної системи та забезпечать належний захист інформації під час надання адміністративних послуг.

Для бізнесу та інших водокористувачів це означає простіші й більш цифровізовані процедури оформлення дозволів. Для держави — перехід до сучаснішого управління водними ресурсами за басейновим принципом.

Нагадаємо, у Києві стартував перший етап проєкту “Час води” - платформи для обговорення нових підходів до управління водними ресурсами та економіки водокористування в Україні.