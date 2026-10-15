Водний сектор України потребує інвестицій: як планують збільшити фінансування та облік води

В Україні відшкодовують не більше 30% витрат на водні послуги. До 2033 року цей показник планують підвищити до 40%, автоматизувати облік 90% водокористування та створити інвестиційний фонд для фінансування водоохоронних заходів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

Чому бракує коштів

14 жовтня Мінекономіки представило проєкт Стратегії відшкодування витрат на водні послуги. Документ має допомогти залучати фінансування для управління річковими басейнами, охорони водних ресурсів і відновлення водної інфраструктури.

Серед основних проблем — неповний облік використання води, недостатнє фінансування планів управління річковими басейнами, недосконала система екологічного оподаткування та відсутність спеціального механізму для залучення довгострокових інвестицій.

Через це наявних коштів недостатньо для виконання запланованих водоохоронних заходів.

Як планують змінити фінансування

Стратегія передбачає:

підвищення рівня відшкодування витрат на водні послуги до 40% до 2033 року;

автоматизований облік 90% загального водокористування;

створення Національного інвестиційного фонду розвитку водного сектору.

Фонд має спрямовувати кошти на водоохоронні заходи та допомагати залучати додаткові інвестиції. Фінансування планують поєднувати з державних і місцевих бюджетів, ресурсів міжнародних фінансових організацій та інших джерел.

Система має враховувати принципи "водокористувач платить" і "забруднювач платить", а також фінансові, екологічні та ресурсні витрати.

"Наша мета напрацювати таку модель відшкодування витрат за водні послуги, яка відповідатиме і українським умовам і водночас забезпечить виконання наших європейських зобов’язань", — заявила заступниця міністра Ірина Овчаренко.

Під час обговорення також розглянули досвід Румунії та можливості співпраці з європейськими й міжнародними партнерами. Проєкт стратегії має допомогти визначити механізми фінансування, необхідні для реалізації водної політики України.

Нагадаємо, у березні в Києві стартував перший етап проєкту “Час води” - платформи для обговорення нових підходів до управління водними ресурсами та економіки водокористування в Україні.