Ще 6 реанімобілів передала компанія "Епіцентр" для потреб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

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Компанія "Епіцентр" профінансувала придбання 20 реанімобілів на 55 мільйонів гривень, з них 14 – через платформу UNITED24 у рамках підтримки ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Передані автомобілі швидкої медичної допомоги типу C мають повний привід для кращої прохідності та обладнані всім необхідним, щоб швидко й безпечно доправити важкопоранених до лікарні: апаратами штучної вентиляції легень, електрокардіографами, дефібриляторами-моніторами, вакуумними шинами і матрацами, кріслами для евакуації та іншою реанімаційною апаратурою, яка дозволяє рятувати життя людини.

"Країна-терорист не припиняє своїх цинічних дій та продовжує прицільно обстрілювати медичну інфраструктуру. 87 "швидких" окупанти знищили повністю, ще 353 автівки пошкоджені або викрадені ворогом. Тому питання оновлення парку реанімобілів сьогодні на порядку денному, і ми вдячні кожному, хто долучається до цієї важливої місії. Адже медичні працівники з першого дня війни залишаються на своїх робочих місцях та рятують життя українців попри все. І кожен реанімобіль – це можливість бригади швидко довезти постраждалого до лікарні", – наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час передачі автомобілів.

Придбані реанімобілі розподілені до Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Запорізькій та Харківській областях.

"Життя людини - це найвища цінність у сучасному цивілізованому світі. Україна сьогодні бореться за свободу і незалежність. Наші лікарі під обстрілами роблять унікальні операції, витягують людей з-під завалів, а військових - з поля бою, не шкодуючи власного життя, рятують життя іншим.

Ми взяли на себе зобов’язання закупити та передати 55 бронешвидких та реанімобілів. Головна мета нашої благодійної ініціативи - в її назві: "Рятуємо життя". І я переконана, бізнес має бути завжди готовим допомагати особливо в такий критичний період», – зазначила засновниця та голова ТОВ «Епіцентр К» Галина Герега.

"Нам дуже важливо отримувати нові авто, оскільки ворог завдає ударів по інфраструктурі міста, нищить наші автомобілі. Ти можеш бути супер класним фахівцем своєї справи, але без апаратури шанси пацієнта зменшуються. Чим краще обладнана машина, тим більше шансів у пацієнта, а ми вже зробимо все від нас залежне", – розповідає Ольга Світлій, фельдшер Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Харків.