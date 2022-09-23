Favbet Foundation перечислил еще 600 тыс. грн фонду "Повернись живим"

Благотворительный фонд Favbet Foundation в рамках системной поддержки Вооруженных Сил Украины в сентябре перечислил очередные 600 тыс. грн фонду "Повернись живим".

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Favbet Foundation сотрудничает с фондом "Повернись живим" с октября 2021 года в рамках проекта Invictus Games. С начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля Favbet Foundation перевел на счета "Повернись живим" 1,6 млн грн.

Помимо "Повернись живим", Favbet Foundation перечислил 4,4 млн грн на специальный счет НБУ для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Напомним, Вооруженные Силы Украины получили очередной автомобиль для фронта при содействии фонда Favbet Foundation.